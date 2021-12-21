Прямо в отделе полиции: в Днепре мужчина жестоко избил женщину-правоохранителя

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу

В Днепре мужчина избил правоохранительницу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре 21 декабря на проспекте Мира мужчина напал и избил женщину-полицейского. Сначала злоумышленник оплевал правоохранительницу, а затем нанес ей несколько ударов.

Об этом сообщает Репортер.

Реклама

Подробности ЧП

Мужчина 1976 года рождения во время беседы с правоохранителями в отделении полиции два раза плюнул в лицо женщине-полицейскому, а затем нанес удар рукой в лицо и ногой в живот.

В результате злоумышленника задержали.

В каком состоянии потерпевшая?

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота.

Реклама

По данному факту начато расследование.

Злоумышленника задержали. Фото: Репортер

Реклама

В Николаеве жестоко избили полицейского

В Николаеве избили полицейского во время конфликта на улице. Правоохранитель находился вне службы.

Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские установили и задержали 40-летнего злоумышленника на следующий день после совершения им преступления. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство. Следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье о покушении на умышленное убийство УК Украины. Он может получить до 15 лет тюрьмы.

Что говорят в полиции?

В ходе проверки стало известно, что полицейский и его знакомый шли в один из магазинов Николаева. Затем они столкнулись с двумя неизвестными мужчинами, с которыми завязался словесный конфликт, переросший в драку. Во время инцидента один из злоумышленников достал пистолет и выстрелил в полицейского, а затем нанес ему еще несколько ножевых ударов.

Правоохранители разыскали преступника и задержали его по месту жительства. Нападавшим оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и грабеж. Во время обыска правоохранители нашли орудие преступления.

К слову, сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. Ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

В Чернигове до смерти забили полицейского

В начале октября двое полицейских в Чернигове попали в драку. В результате один из них скончался, а другой попал в больницу с многочисленными травмами.

Сейчас за участие в драке арестовано четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние. На этой неделе прокуроры объявили им новые подозрения.

Известно, что в тот вечер друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Конфликт привлек внимание случайных свидетелей. Его снимали прямо из окон машин. На одном из таких видео можно увидеть, что полицейские пытались что-то сделать. Человек, похожий на погибшего Артура Ерохина, громко сообщает, что он сам полицейский. Затем он же отправляет патрульного домой.

Трижды, по информации источников "Сегодня", патрульная полиция выезжала на место конфликта и трижды оставляла его.

Ранее мы писали: