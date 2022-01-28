Пуля разворотила позвоночник: как себя чувствует девушка, которую расстрелял солдат в Днепре

Жанну Шарову врачи забрали прямо из лужи крови. Самое тяжелое ранение девушка получила в живот

Жанне Шаровой 22 года / Коллаж "Сегодня"

22-летняя Жанна Шарова, которая пострадала во время стрельбы в Днепре, находится в очень тяжелом состоянии. Через тело девушки прошили три пули. Самое тяжелое ранение было в живот.

Об этом сообщает генеральный директор Днепропетровской Областной Клинической Больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко.

Что известно о девушке

Жанна Шарова родилась в селе Харьковской области. Девушка занималась спортом. Имела обостренное чувство честности и справедливости.

"Сейчас ее будущее туманно", – пишет Сергей Рыженко.

Забрали из лужи крови

Жанну Шарову врачи забрали прямо из лужи крови. Медики доставили ее в больницу с болевым шоком.

"Самое тяжелое ранение – в живот. Разбит тонкий и толстый кишечник. Девушке провели четырехчасовую сложнейшую операцию. Удалено больше метра разбитого толстого и тонкого кишечника. На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе", – добавляет Сергей Рыженко.

Спасут ли Жанну?

Девушке уже перелили больше четырех литров крови, ее состояние стабилизировали, а также восстановили гемоглобин.

"После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике. Сейчас анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу", – пишет врач.

Что известно

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января . Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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