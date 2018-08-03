Пьяная стрельба в Днепре: полиция задержала двоих дебоширов

Сегодня, 13:25

Во время инцидента пуля попала в лицо девушки, которая находилась рядом


Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Двоих пьяных дебоширов, которые 2 августа устроили стрельбу в Днепре, задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Именинник и гость в состоянии сильного алкогольного опьянения решили "устроить салют" из огнестрельного оружия и открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летний девушке, которая разговаривала по мобильному возле магазина в 500 м от места стрельбы", - рассказали подробности инцидента в полиции.

На данный момент правоохранители задержали мужчин и изъяли у них карабин и гильзы изъяты. По данному факту следственными Шевченковского ОП м. Днепр открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК. В ходе расследования, полицейские будут выяснять, кто из мужчин устроил стрельбу. За указанное преступление хулигану грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, вчера в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.

Напомним, не так давно в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека

 
днепр, задержание, стрельба, девушка, пострадала, дебоширы

Вы сейчас просматриваете новость "Пьяная стрельба в Днепре: полиция задержала двоих дебоширов". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: novostivmire.com

В Днепре мужчина средь бела дня выстрелил девушке в лицо

Вчера, 19:15

По факту нападения полиция открыла уголовное производство

Происшествия

kiev.informator.ua

В Киеве участнику митинга прострелили ногу

1 Августа, 23:24

Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он уехал с места происшествия  
Загрузка...

Запорожье

Убийство ветерана АТО в Бердянске: появились новые подробности

31 Июля, 17:54

Виталия Олешко расстреляли во дворе принадлежавшей ему гостиницы

Одесса

Фото: Facebook Дмитрия Головина

В Одессе во время перестрелки убили мужчину

28 Июля, 11:49

Стрельба произошла в ночь на 28 июля
Загрузка...