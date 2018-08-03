Пьяная стрельба в Днепре: полиция задержала двоих дебоширов

Во время инцидента пуля попала в лицо девушки, которая находилась рядом

Двоих пьяных дебоширов, которые 2 августа устроили стрельбу в Днепре, задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Именинник и гость в состоянии сильного алкогольного опьянения решили "устроить салют" из огнестрельного оружия и открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летний девушке, которая разговаривала по мобильному возле магазина в 500 м от места стрельбы", - рассказали подробности инцидента в полиции.

На данный момент правоохранители задержали мужчин и изъяли у них карабин и гильзы изъяты. По данному факту следственными Шевченковского ОП м. Днепр открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК. В ходе расследования, полицейские будут выяснять, кто из мужчин устроил стрельбу. За указанное преступление хулигану грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, вчера в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.

Напомним, не так давно в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека