Пьяная женщина избила фельдшера, приехавшего спасать ее дочь от смерти

Кроме медика, женщина избила и выгнала из дому бабушку

Фото: Pixabay

Пьяная женщина избила фельдшера, приехавшего спасать ее дочь от смерти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/14c/dd2/5c914cdd2c610.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/14c/dd2/5c914cdd2c610.jpg 2019-03-25T18:23:00+02:00 Днепр Кроме медика, женщина избила и выгнала из дому бабушку

В Желтых Водах Днепропетровской области пьяная женщина накинулась на фельдшера, который приехал по вызову к ее дочери, – сообщается в Facebook-сообществе города.

Так, 24 марта бригада скорой помощи выехала на вызов к ребенку с сахарным диабетом. Врачей вызвала бабушка девочки, которая сообщила, что из-за неадекватных действий пьяной матери не может сделать ребенку инъекцию инсулина, который ей жизненно необходим.

Мать ребенка вместо согласия на предоставление экстренной помощи, используя нецензурную брань, начала выгонять медиков из квартиры. Однак врачи попытались уговорить пьяную мать на оказание помощи ребенку. Но вместо согласия фельдшер скорой неожиданно получила несколько ударов кулаком в лицо.

После приезда полиции и составления протокола, фельдшер была доставлена в больницу. В это время в полицию поступил повторный вызов по тому же адресу. Разгневанная женщина избила бабушку, которая вызвала скорую, и выгнала ее из дома.

В данное время девочка остается с матерью, которая злоупотребляет алкоголем. По словам соседей и родственников, женщина постоянно употребляет крепкие спиртные напитки и нередко забывает о том, что ребенок должен своевременно получать лекарства от диабета.



Ранее в Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене. Мужчина атаковал фельдшера "скорой", прибывшего по вызову.

А в Одессе бригада медиков скорой помощи не смогла доставить в больницу мужчину весом в 150 килограммов, и врачам пришлось позвать на помощь спасателей.

Также смотрите сюжет, в каких случаях "скорая" не приедет к украинцам.

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