Пьяное ДТП в Днепре: легковушка снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути

В Днепре произошло жуткое ДТП – автомобиль снес ограждение и вылетел на трамвайные пути.
Случилась авария рано утром на проспекте Богдана Хмельницкого. Водитель травмировал голову и руку. Очевидцы сообщают- он был нетрезв. Однако проходить тест на содержание алкоголя в крови отказался.
Кроме того, машина заблокировала движение трамвая N12 и одной из дорожных полос.
Напомним, 17 сентября в Днепре на дороге не разминулись две легковушки. Opel двигался по улице Криворожской в сторону проспекта Металлургов, и на изгибе дороги его занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Daewoo. В результате аварии пострадали два человека – у них медики диагностировали травмы головы.
Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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