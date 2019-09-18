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Пьяное ДТП в Днепре: легковушка снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути

18 сентября, 14:00

Из-за аварии движение трамваев в городе было заблокировало

В Днепре произошло жуткое ДТП – автомобиль снес ограждение и вылетел на трамвайные пути.

Случилась авария рано утром на проспекте Богдана Хмельницкого. Водитель травмировал голову и руку. Очевидцы сообщают- он был нетрезв. Однако проходить тест на содержание алкоголя в крови отказался.

Кроме того, машина заблокировала движение трамвая N12 и одной из дорожных полос.                      

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Напомним, 17 сентября в Днепре на дороге не разминулись две легковушки. Opel двигался по улице Криворожской в сторону проспекта Металлургов, и на изгибе дороги его занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Daewoo. В результате аварии пострадали два человека – у них медики диагностировали травмы головы.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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