Пьяное ДТП в Днепропетровской области: легковушка вылетела на обочину и сбила беременную женщину с ребенком

В Днепропетровской области полицейские задержали водителя легкового автомобиля, который на обочине сбил беременную женщину с ребенком. Мужчина был пьян, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 22 ноября на улице Александрийской в городе Пятихатки. В результате наезда 31-летняя женщина, которая находится на 8 месяце беременности, получила открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Ее двухлетний сын, который сидел в детской коляске, получил ушибы. Мальчика также доставили в медицинское учреждение.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами")", – рассказали в полиции.

Как отметили правоохранители, в крови 50-летнего водителя обнаружили 2,22 промилле алкоголя. Водителю грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.