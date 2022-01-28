Пытают и доводят до самоубийства: что на самом деле происходит в воинской части 3021 в Днепре

Бывшая военнослужащая рассказала, как высшее руководство обращается с солдатами

Елена Липовенко из-за нечеловеческого отношения руководства воинской части вынуждена была уволиться/Коллаж: "Сегодня"

В 2018-2019 годах в воинские части 3021 Национальной гвардии Украины, где 27 января солдат Артемий Рябчук устроил кровавую бойню и убил 5 человек, произошло два самоубийства. С октября прошлого года два человека пытались покончить жизнь самоубийством. Еще 5 человек по собственной инициативе покинули воинскую часть.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" бывшая военная части 3021 Национальной гвардии Украины Елена Липовенко рассказала, что там происходит на самом деле.

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Что рассказала Елена Липовенко?

"Я служила в 18-19 годах в Национальной гвардии Украины, а именно в воинской части 3021 на должности "старший мастер инженерно-технических средств охраны", то есть в отдельном взводе. Я лично служила в караульной службе на уровне с военнослужащими срочной службы. И что я хочу отметить: с тем, чем я лично столкнулся, может столкнуться каждый человек, каждый гражданин, каждый нацгвардеец. Да, были в той части военной и пытки, и травля, и моральное давление. Особенно тех, кто более умен, более опытен, которые не курят, не пьют, которые хотят добиться какой-то справедливости", — говорит военнослужащая части 3021 в 2018-2019 годах Елена Липовенко.

Липовенко отметила, что если бы раньше знала свои права, то ни проблем, ни пыток не было бы.

"Лично я столкнулась с тем, когда я заболела, меня добили, мое здоровье добили еще сильнее, не давая мне не выходных, не давая мне возможности восстановить свое здоровье. Меня бросали к военной службе, одевая бронежилет размером 6. Это 18 килограммов. Когда во время службы я потеряла сознание, мои командиры меня закрыли в кабинетах своих и не отпускали. Они смеялись надо мной. Я сказала, что с собой что-то сделаю или окажите мне помощь, потому что я умру. Что случилось: у меня до этого был вирус, температура 38-39 долгое время. Потом было внутреннее кровотечение на фоне температуры высокой. Я выходила на службу, на меня надели все доспехи. Я к тому времени весила примерно 50 килограммов, а на меня надели 25 килограммов. Я потеряла сознание именно во время строевой ходьбы", — рассказывает Елена.

Липовенко отметила, что когда она попросила помощи, то ее предоставили ей. Однако не все так просто. Женщину отправили к "знакомым" врачам в гинекологическое отделение. Помощь ей не оказывали.

"Со мной также лежали ребята, которые тоже со мной ходили в караулы, но на другие посты. Они тоже понесли потерю своего здоровья. Например, один парень ходил с температурой 39. Он обращался к своим командирам, он ходил в караульную службу с такой температурой. Потом он потерял сознание, у него были галлюцинации. Ему пришлось сделать операцию и удалить среднее ухо. Другому парню, ребенку, ему тоже запретили лечиться, у него была температура 38-39 примерно неделю. Ему не предоставляли сна, ему не давали отдыха, его держали в карауле", — вспоминает Елена Липовенко.

Когда девушка начала обращаться к своим командирам и звонить на горячую линию Нацгвардии, чтобы ей предоставили нормальный госпиталь при МВД, то ее начали травить и угрожать.

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"Сказали, что ты симпатичная девушка, и ты должна знать, что делать, если ты не хочешь проблем", — говорит девушка.

Тогда Елена принялась действовать, делать посты в соцсетях. Она добилась того, чтобы ее отправили на лечение в Киев и впоследствии уволили законно. По словам девушки, ее коллегу, который тоже служил с ней в воинской части 3021, уволили незаконно. У мужчины было несколько инфарктов, в том числе в кабинете руководителя части.

"Его уволили так, что его посадили в психбольницу без его согласия, забрали у него документы. Затем его уволили задним числом, отпустили. Он сейчас судится второй год и не может добиться справедливости", — рассказывает Елена.

По словам Липовенко, было очень много случаев, когда военные совершали самоубийство — застреливались из оружия.

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ЧП в Днепре 27 января

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января . Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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