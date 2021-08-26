Раненного на Донбассе военного вертолетом доставили в Днепр. В каком он состоянии

Боец ВСУ получил сквозное пулевое ранение правого предплечья и перелом запястных костей. Сейчас он в больнице

Сначала бойца привезли в мобильный госпиталь, после чего доставили в Днепр. Коллаж "Сегодня"

Украинского военного, которого тяжело ранили в День Независимости боевики на Донбассе, на вертолете доставили в больницу Днепра. Его уже прооперировали.

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Об этом рассказала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По ее словам, 34-летний боец ВСУ получил сквозное пулевое ранение правого предплечья и перелом запястных костей.

Изначально пострадавшему предоставили медицинскую помощь в мобильном госпитале, там и подготовили к эвакуации в Днепр. Мужчину доставили в больницу №16, там он перенес сложную операцию. Сейчас состояние воина удовлетворительное.

Как боевики "соблюдают" режим тишины

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Более года назад, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

Напомним, в этот же день российские наемники убили еще одного украинского военного. Погибший – старший сержант Вячеслав Питько из Краматорска.

Кроме того, 23 августа во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб младший сержант Александр Васильевич Аксенов.