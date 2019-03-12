Расстрел такси в Кривом Роге: появились фото и видео
В автомобиль попали более 10 раз, также неизвестные разбили лобовое стекло, зеркало и прокололи колеса
Стали известны подробности расстрела такси в Кривом Роге. Как сообщалось, в ночь на 12 марта неизвестные обстреляли автомобиль такси. В результате нападения три человека – водитель и двое пассажиров – были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Злоумышленники скрылись.
Как сообщает "Первый Криворожский", пассажиры такси – парень и девушка – будут проходить амбулаторное лечение, водитель Opel Vectra пока в больнице. Потерпевшие получили непроникающие огнестрельные ранения.
Также отмечается, что в автомобиль попали более 10 раз. Кроме того, неизвестные разбили лобовое стекло авто, зеркало и прокололи колеса.
По словам главы Металлургического отделения полиции Криворожского отдела полиции Виталия Романова, об инциденте в полицию сообщили около 00:35. Стрельба произошла возле дома №54 по проспекту Гагарина.
"Прибывшие на место правоохранители увидели автомобиль Seat с выбитыми стеклами. В нем находились раненные пассажиры и водитель транспортного средства", – сообщил он.
Пресс-служба Криворожского отдела полиции сообщила, что по факту ночной стрельбы на улице Васякина открыто уголовное дело. Металлургический отдел полиции в Кривом Роге внес ведомости в ЕРДР, руководствуясь статьей 296 (часть 4) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что в Харькове на парковке двое неизвестных стреляли в мужчину. Полиция квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Стрельба произошла вечером 11 марта на Московском проспекте. Как выяснилось, около 21:00 на парковке двое неизвестных открыли стрельбу из огнестрельного оружия и в результате 30-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.
Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.
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