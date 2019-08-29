Разбой и убийство: в Днепре копы задержали участника банды

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении целого ряда тяжких преступлений.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, задержанного подозревают в нападении на семью фермера. Правоохранители на протяжении восьми месяцев собирали доказательную базу для расследования этого преступления и проводили следственные действия.

"Мужчину задержали и вручили ему уведомление о подозрении в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "умышленное убийство", "разбой" и "незаконное завладение транспортным средством", — отметили копы.

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Отметим, что само нападение было совершено еще в декабре 2018 года: тогда группа людей в масках ворвались в дом фермера и, угрожая оружием, связали мужчину, его жену и дочь.

Впоследствии владельцу усадьбы было нанесено ножевое ранение, от которого он погиб. Сейчас полицейские выясняют местонахождение других участников разбойного нападения.

Ранее сообщалось, что в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их. Чтобы попасть в жилище, преступники представились правоохранителями. Иностранные гости, услышав о необходимости проверки документов, сразу открыли им двери. Разбойники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, ограбили туристов. После этого "гости" скрылись.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и начали вымогать у них деньги.

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