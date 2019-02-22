Разгуливал с пистолетом: в Кривом Роге полицейские задержали мужчину
Мужчине за незаконное обращение с оружием грозит до семи лет лишения свободы
В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, который разгуливал по улице с пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Как выяснилось, вечером 21 февраля в полицию сообщили, что у одного из домов ходит по подозрительный мужчина. Прибывшие на место правоохранители нашли у него пневматический пистолет, переделанный под стрельбу самодельными патронами. Оружие изъяли и направили на экспертное исследование.
На данный момент 38-летнему мужчине грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и до семи лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что в Каменском во время обысков дома местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков, полицейские обнаружили целый арсенал оружия.
Напомним, в декабре в Киеве задержали банду, занимавшуюся поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.
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