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Разгуливал с пистолетом: в Кривом Роге полицейские задержали мужчину

Сегодня, 11:59

Мужчине за незаконное обращение с оружием грозит до семи лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.
Разгуливал с пистолетом: в Кривом Роге полицейские задержали мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fc0/f70/5c6fc0f70cc50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fc0/f70/5c6fc0f70cc50.jpg Днепр Мужчине за незаконное обращение с оружием грозит до семи лет лишения свободы

В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, который разгуливал по улице с пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Как выяснилось, вечером 21 февраля в полицию сообщили, что у одного из домов ходит по подозрительный мужчина. Прибывшие на место правоохранители нашли у него пневматический пистолет, переделанный под стрельбу самодельными патронами. Оружие изъяли и направили на экспертное исследование.

На данный момент 38-летнему мужчине грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Каменском во время обысков дома местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков, полицейские обнаружили целый арсенал оружия.

Напомним, в декабре в Киеве задержали банду, занимавшуюся поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.

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Тег оружие, задержание, мужчина, пистолет, Кривой Рог, Днепропетровская область

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