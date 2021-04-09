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Реанимации переполнены: в Днепре лечить COVID-19 пошли даже хирурги и травматологи

9 апреля, 04:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больница имени Мечникова перегружена в три раза

В Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова поступает очень много тяжелобольных коронавирусом, сейчас реанимации переполнены и больница перегружена в три раза.

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Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказал главврач больницы Сергей Рыженко.

По его словам, из-за тяжелой ситуации врачи всех специализаций, включая хирургов и травматологов, начали обучаться, как лечить больных COVID-19.

"В больнице мы учим не только терапевтов, инфекционистов, кардиологов, но и лечить пошли хирурги и травматологи. Они прошли курс обучения", – рассказал Рыженко.

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Вместе с тем он отметил, что в больнице есть все, что нужно для борьбы с COVID-19: терапевтические места, кислород, аппаратура и лекарства.

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Тем временем врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская считает, что для стабилизации ситуации с коронавирусом в Киеве нужно до четырех недель.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Днепр врачи коронавирус больница Мечникова
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