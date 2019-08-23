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Ребенок на цепи: в Днепре копы разоблачили женщину, которая издевалась над малышами

23 августа, 15:20

Полицейские забрали у "воспитательницы" четверых детей

/ Фото: pexels.com

В Днепре полицейские разоблачили женщину, которая воспитывала четверых малолетних детей в возрасте четырех, шести, восьми и 13 лет, причем в момент визита копов один из детей, восьмилетний мальчик, был прикован цепью к дивану, а его глаза – завязаны скотчем.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, мальчика освободили и направили на судебно-медицинскую экспертизу, с ним работают психологи. Остальных детей также забрали из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

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Было открыто три уголовных производства – по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "пытки", "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

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Напомним, харьковские копы забрали ребенка у родителей, которые над ним издевались. Полиция открыла уголовное производство за нанесение ребенку телесных повреждений.

Ранее мы писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

Как сообщалось, только 10% пострадавших от домашнего насилия обращаются в полицию.

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Днепр пытки ребенок

Источник: Сегодня

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