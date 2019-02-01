Реформа транспорта в Днепре: контролеры с видеокамерами и электронные табло

Сайт «Сегодня» узнал, какие нештатные ситуации случаются в трамваях и троллейбусах и как с ними борются контролеры

Горожане смогут узнать точное время до прибытия нужного вагона на остановку. Фото: Днепровский горсовет.

Реформа транспорта в Днепре: контролеры с видеокамерами и электронные табло Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/37c/258/5c537c2589ac2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/37c/258/5c537c2589ac2.jpg 2019-02-01T06:04:00+02:00 Днепр Сайт «Сегодня» узнал, какие нештатные ситуации случаются в трамваях и троллейбусах и как с ними борются контролеры

В Днепре продолжается реформа общественного транспорта и улучшение перевозок. Отныне контролеры в трамваях и троллейбусах будут носить яркие жилеты с нагрудными камерами, чтобы решать спорные ситуации, которые часто возникают во время движения. А для удобства пассажиров на остановках общественного транспорта устанавливают электронные табло, которые будут информировать горожан о времени прибытия транспорта, а также об изменениях в расписании. Сайт "Сегодня" узнал, какие нештатные ситуации случаются в трамваях и троллейбусах и как с ними борются контролеры.

УНИФОРМА. Вторую неделю в электротранспорте контролеры работают в новых ярких жилетах и с видеокамерами. Униформа выделяет их среди других пассажиров, ведь раньше было немало нареканий на то, что деньги за проезд требуют люди без каких-либо опознавательных знаков. Еще одно новшество — видеокамера, которая позволит фиксировать не только правонарушения, но и отслеживать работу самих контролеров.

"Мы отслеживаем те жалобы, которые поступают на работу наших кондукторов и контролеров. Чтобы контролировать их работу, мы ввели видеокамеры. Плюс ко всему эти камеры уменьшат и уже уменьшили возможные конфликтные ситуации с пассажирами. Зайцы, которые пытаются сэкономить на проезде, начинают скандалить, когда им говорят, что проезд необходимо оплатить, все это происходит под присмотром камер. В случае необходимости, информация с них может прикладываться к административному протоколу, который составляет на правонарушителя полиция", — рассказал "Сегодня" заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" по эксплуатации и перевозкам Владимир Сусленков.

Перевозчики также отмечают, что в транспорте нередко ездят конфликтные горожане, которые вступают с кондукторами и контролерами не только в словесные перепалки, но и пытаются распускать руки. Так, в середине прошлого года контролеру трамвая, двигающемуся по маршруту №9, брызнули в лицо из перцового баллончика.

"Контролер несколько дней находился на больничном. А бывали случаи, когда пассажиры крепкого телосложения физически оскорбляли сотрудников КП", — добавил Владимир Сусленков.

ТАБЛО. На остановках электротранспорта горожане теперь могут следить за графиком необходимого им трамвая или троллейбуса. 150 информационных табло в скором времени появятся на улицах Днепра. На табло система отсчитывает время до прибытия транспорта.

"Думаю, в середине марта мы закончим подключение всех информационных табло. Сейчас их можно увидеть ж/м Парус-2, на остановке "Ледовой арены", а также на ул. Паникахи, Евпаторийской и на ж/м Сокол-2", — подчеркнули в КП "Днепровский электротранспорт".

Штраф и копы от буянов

Нередко решать спорные моменты, возникшие во время движения общественного транспорта, приходится стражам порядка, которых вызывают для урегулирования конфликтов.

"Люди должны понимать, что они должны оплатить проезд в течение одной остановки. Если человек проехал больше одной остановки и не купил билет — это считается неоплаченным проездом. За это полагается штраф, который пассажир может оплатить на месте, непосредственно контролеру. Если же гражданин буянит, на место мы вызываем патрульную полицию. Стражи порядка составляют административный протокол и продолжают дальнейшее разбирательство", — поясняют нам в КП "Днепровский электротранспорт".

Перевозчики напоминают, что за неоплаченный проезд в городском электротранспорте Днепра грозит штраф в размере 80 грн.

Ранее мы писали, что треть маршруток в Украине оказались опасными для пассажиров. Укртрансбезопасность проверила 120 тысяч единиц общественного транспорта.

Следует напомнить, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что вскоре пассажирские перевозки в Украине ждут изменения, которые позволят усилить безопасность пассажиров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Реформа транспорта в Днепре: контролеры с видеокамерами и электронные табло". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...