Рекорды Днепра: музей божьих коровок, гигантская писанка и опасный поход под небесами

Над городом развивается самый большой в Украине флаг, также у нас живут самые бесстрашные канатоходцы и любительница божьих коровок, которая удивила всю страну

Днепр смело можно назвать городом-рекордсменом. В минувшие выходные, когда горожане отмечали 242-ю годовщину с момента основания города, удалось установить сразу несколько рекордов, которые попали в Национальный реестр.

Так, отдельное место в списке завоевали самый высокий флагшток и самый большой флаг в стране, а также карнавальное шествие I love Dnipro, участие в котором приняли более 10 000 местных жителей.

Однако и это не все: в 2018-м в городе установили рекорд по хайлайну (хождение по стропе, натянутой между двумя объектами), а также расписали трехметровую писанку.

Недавно кулинары создали из 1400 сэндвичей изображение быка, а также на одной тарелке разложили множество различных угощений — тем самым вписав достижение в реестр. Приобщиться к рекорду могли и горожане, ведь угощения после установления рекорда раздали всем желающим.

КАРНАВАЛ, КАК В БРАЗИЛИИ

Фото: sobitie.com.ua

Отныне мировым карнавалам, которые ежегодно проходят в Венеции и Бразилии, придется посоревноваться за популярность с шествием I love Dnipro. Второе по счету мероприятие собрало 10 346 участников, которые не просто нарядились в костюмы, но и создали тематические платформы.

"Нас очень удивило разнообразие костюмов. Теперь достаточно приехать на День города в Днепр, где карнавальное шествие станет доброй традицией", — рассказывает "Сегодня" руководитель реестра рекордов Лана Ветрова.

ПРОГУЛКА МЕЖДУ 28-ЭТАЖКАМИ

Фото: dp.informator.ua

В мае днепряне Станислав Панюта и Константин Карноза установили рекорд на высоте 94 метров, пройдя по стропе, натянутой между двумя 28-этажками.

"Времени для тренировок у нас было немного, но мы были уверены в своих силах", — рассказал "Сегодня" Станислав Панюта.

МЕГА-СТЯГ В 216 "КВАДРАТОВ" ВИДНО ИЗДАЛЕКА

Фото: facebook.com

В День флага Украины в Днепре установили сразу два рекорда — в реестр попали флагшток и знамя. К слову, высота столба составляет 72 м, еще 22 м конструкции, для большей устойчивости, уходит под землю. Сам же стяг попал в реестр как самый большой в стране — его размер 12 на 18 м, что эквивалентно площади семи однокомнатных квартир. За 23-килограммовым знаменем горожане могут наблюдать из разных уголков Днепра.

В КВАРТИРЕ — МУЗЕЙ БОЖЬИХ КОРОВОК

Фото: из архива Н. Комаровой

Оригинальной коллекцией может похвастать днепрянка Надежда Комарова, которая превратила обычную квартиру в настоящий музей. В комнатах все буквально увешано и заставлено предметами в виде божьих коровок. Представители нацреестра насчитали 11 680 неповторяющихся экземпляров.

"Все началось 12 лет назад, когда на море мне подарили божью коровку. А спустя несколько лет сама начала собирать по одной, по две. Потом они начали появляться уже сотнями. Почему собираю именно их, сложно сказать — подтолкнуло или что-то свыше, или что-то изнутри", — рассказывает нам автор коллекции Надежда Комарова.

СОЗДАЛИ ГИГАНТСКУЮ ПИСАНКУ ПАПЬЕ-МАШЕ

Фото: dpchas.com.ua

В апреле 700 маленьких днепрян разукрасили самую большую писанку, выполненную в технике папье-маше. Размер пасхального яйца составил 3 м в высоту и 2,3 м в ширину. Над созданием яйца две недели трудились воспитанники Городского детско-молодежного центра.

"Мы видим яркий пример нового подхода к внешкольному образованию и, главное, говорим о наших традициях, о нашей культуре", — отметила начальник управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания гордепартамента гуманитарной политики Дарья Белая.

Напомним, в Одессе во время фестиваля рыжеволосых установили рекорд области.

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