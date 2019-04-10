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Ремонт дорог в Днепре: на работы выделено 300 миллионов гривен

Сегодня, 19:40

В первую очередь дорожники займутся центральным мостом и проспектом Героев

Ремонт дороги в Днепре
Ремонт дороги в Днепре. Фото: М. Журавель, Сегодня
Ремонт дорог в Днепре: на работы выделено 300 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e1a/63c/5cae1a63cac46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e1a/63c/5cae1a63cac46.jpg Днепр В первую очередь дорожники займутся центральным мостом и проспектом Героев

С приходом весны дорожники в Днепре взялись за ремонт дорог и планируют капитально реконструировать десятки километров путей, проезд по которым долгие годы был затруднен из-за многочисленных ям. Проблемные участки приводят в порядок, укатывая новое асфальтобетонное покрытие с гарантией сроком в пять лет.

Основным преимуществом в ремонте дорог стало асфальтовое покрытие, толщина которого примерно равна длине ладони взрослого человека. Кладут его при помощи современной техники — она позволяет рабочим укладывать асфальтобетон в разы быстрее.

К примеру, на улицах Ингульской и Петрозаводской ремонт проезжей части стартовал всего неделю назад, а продлится он до середины мая — за это время подрядчики обновят пять километров дороги.

"Этот участок дороги самый проблемный в городе. Сегодня здесь меняют все асфальтовое покрытие. Протяженность восстановленного участка составляет практически пять километров. Стоимость этого ремонта обойдется городскому бюджету в 26 млн грн. Это действительно одна из самых тяжелых и запущенных дорог. В этом году мы планируем отремонтировать ее максимально эффективно", — сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

Дорожники обновляют покрытие в несколько этапов. Для начала демонтируют старый, уже изношенный слой асфальта, после чего на его место укладывают выравнивающий, а затем так называемый "рабочий" слой асфальтобетона.

"Подрядчики используют модифицированный польский и белорусский битум, который хорошо зарекомендовал себя тем, что не сошел вместе со снегом после зимы", – объяснили в мэрии.

Чиновники просят следить за обновлением списка ремонтируемых дорог и заранее выбирать объездные маршруты, чтобы сэкономить время и не загромождать проезд для ремонтной техники.

КАПРЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ

Из городского бюджета на ремонт дорог в этом году выделили внушительную сумму в 300 млн грн. За эти деньги планируют обновить внутриквартальные пути и дороги общего пользования. Некоторые участки отремонтируют капитально, а где-то проведут текущий ремонт.

К примеру, на улицах Байкальской, Генерала Захарченко, Курчатова, проспекте Героев и бульваре Славы полностью заменят асфальт и бордюры, отремонтируют пешеходные тротуары.

А вот участки от проспекта Яворницкого до улицы Святослава Хороброго, от улицы Фабра до улицы Сечевых Стрельцов, а также улицу Баррикадную ждут масштабные работы. Здесь планируют не только заменить дорожное покрытие, но также высадить деревья.

А уже 22 апреля на ремонт закроется сторона моста, ведущая с левого берега на правый. Ориентировочно, работы закончат за три месяца.

Ранее"Сегодня" разбирались, как водитель может получить компенсацию за ущерб от ям. В первую очередь, автомобилистам советуют вызывать полицию.


Также мы рассказывали, что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям. Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных".

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Тег Днепр, дороги, ремонт дорог

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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