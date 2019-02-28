Реорганизация семейной медицины в Днепре: в городе откроется 10 новых амбулаторий

Пациентам в Днепре предлагают обслуживание без барьеров, лекции о младенцах и мгновенные результаты анализов

Обслуживание. В амбулатории принимают людей с ограниченными возможностями — для них оборудовали спецкабинет. Фото: М. Журавель.

Реорганизация семейной медицины в Днепре: в городе откроется 10 новых амбулаторий Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/71a/51d/5c771a51d6255.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/71a/51d/5c771a51d6255.png 2019-02-28T06:10:00+02:00 Днепр Пациентам в Днепре предлагают обслуживание без барьеров, лекции о младенцах и мгновенные результаты анализов

В Днепре реорганизуют семейную медицину. До конца года в городе откроется порядка 10 новых амбулаторий. По замыслу, в них появится современное оборудование, а также возможность полноценно предоставлять медицинские услуги людям с ограниченными возможностями. "Сегодня" побывала в одной из новых амбулаторий и узнала, как будут преображаться медучреждения.

По аналогии с уже отремонтированной амбулаторией №5, которая находится на ул. Данилы Галицкого, в Днепре будут переделывать и другие учреждения семейной медицины. Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в новенькое помещение — выпуклые обозначения на полу, по которым люди с ограниченными возможностями могут добраться до специально оборудованной для них уборной и кабинета. Там также есть и кнопка вызова врача. В медицинской комнате находится кушетка, на которой в случае необходимости больному могут оказать помощь или провести осмотр, акушерское кресло и кресло-каталка.

На верхнем этаже разместились кабинеты для приема пациентов и регистратура. Здесь пациентов записывают на прием к доктору посредством электронной очереди. На базе этой амбулатории работают два семейных врача, педиатр, а также узкопрофильные специалисты — взрослые и детские хирурги, офтальмологи, гинекологи. Они принимают пациентов в обновленных кабинетах, в которые недавно завезли новое оборудование. Есть здесь и стерилизационное отделение.

"У нас есть специальная упаковочная машина, которая пакует оборудование, после чего доставляет его в отделение. Сама же стерилизация проходит в автоклаве. В нем, под определенными температурами, обрабатывается медицинское оборудование, после чего оно раскладывается на полках в соответствии с номерами амбулаторий", — рассказывает "Сегодня" старшая сестра амбулатории №5 Марина Хасанова.

В кабинетах. Чистота и стерильность. Фото: М. Журавель

В этой же клинике появился и кабинет для беременных женщин и молодых мам, где по четвергам днепрянкам рассказывают о нюансах, связанных с кормлением и уходом за малышами.

"Мы показываем обучающие фильмы, рассказываем, как делать массаж и зарядку для беременных и молодых мам. Кроме того, мы рассказываем, как общаться с новорожденными детками, как за ними ухаживать, как пеленать. Раньше такого у нас не было. Сейчас же каждый раз приходит в среднем до 10 человек", — делится с нами заведующая амбулаторией Елена Герасименко.

Упростилась и процедура сдачи анализов. Если раньше результата приходилось ждать сутки, то сейчас процедура занимает считанные минуты — в амбулатории появился аппарат, который мгновенно принимается проводить исследование.

Стоимость ремонта этой амбулатории, который финансируют за средства Всемирного банка, составляет 1,8 млн грн. По плану, за три года планируют открыть 29 обновленных помещений.

Помощь рядом

В Днепровском горсовете отмечают: обновление амбулаторий позволит улучшить качество медпомощи.

"Днепр получит амбулатории европейского уровня без зна­­чительных затрат из бюджета. Это позволит улучшить уровень медобслуживания и люди смогут обращаться к врачам первичного звена в непосредственной близости от места проживания", — подчеркивает директор городского департамента здравоохранения Андрей Бабский.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда врач имеет право нарушить медицинскую тайну. Минздрав инициировал важные изменения, которые четко очерчивают права подростков в сфере здравоохранения.

Также сообщалось, что в этом году столичные власти начнут строительство двух больниц: многопрофильной больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой помощи на правом берегу. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Ранее мы писали, как изменилась сфера здравоохранения в Одессе за 5 лет. Количество врачей и медперсонала уменьшилось, зато амбулаторно-поликлинических учреждений стало больше. Чаще всего у людей фиксировали болезни органов дыхания.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.