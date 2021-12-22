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Решили сэкономить: в Днепре школьница уколола в губы масло и попала в больницу

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 00:08
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Ребенку провели уже три операции
Девочка увидела способ увеличения губ в Интернете/Коллаж: "Сегодня"
Девочка увидела способ увеличения губ в Интернете/Коллаж: "Сегодня"

В Днепре 14-летняя школьница вколола себе в губы косметическое масло для лица. Таким образом она хотела увеличить их объем.

Об этом сообщает ТСН.

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Что натолкнуло девочку на процедуру?

По словам девятиклассницы, ее одноклассницы ходят в салоны красоты, где им делают инъекции для увеличения губ. Она решила не тратить деньги на процедуру, а сделать инъекцию в домашних условиях. Совет нашла в Интернете. Школьница вколола в нижнюю губу масло, а она — начала отекать.

Пришлось оперировать

В больнице девочке провели сложную операцию под общим наркозом. Масло с губы удалили.

"Это может вызвать некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях — это до конца не известно", — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии больницы им. Руднева Тарас Погорелюк.

Одной операцией не обошлось

Из-за ошибки школьницы ей сделали уже три операции. Сейчас не известно, сколько времени займет процесс восстановления.

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Противопоказания к увеличению губ препаратом гиалуроновой кислоты

Оказывается, не всем людям можно увеличивать губы. Существуют определенные противопоказания.

  1. После последней косметологической процедуры прошло меньше месяца. К ним относятся – фотоэпиляция, пилинг, шлифовка.
  2. Беременность на любом сроке и кормление грудью.
  3. Аллергия на любые препараты. Сама гиалуроновая кислота аллергеном не считается, но в ампулах присутствуют другие компоненты, которые могут включить защитные реакции организма. В любом случае необходимо будет сделать аллергопробы. Пациент подвергнется действию аллергена вплоть до анафилактического шока.
  4. Заболевания кожи в обрабатываемой зоне. В области где будут ставиться инъекции не должно быть воспалений или других дерматологических проблем. Велик риск заражения различными формами герпеса, который может присутствовать на лице. Поэтому непосредственно перед процедурой стоит посетить дерматолога.

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