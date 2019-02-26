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Рейтинг объединенных общин: самыми успешными признали жителей Днепропетровской и Черкасской областей

Сегодня, 06:18

Жители охотно хвастаются тем, как зажили за последние два года

Рейтинг объединенных общин: самыми успешными признали жителей Днепропетровской и Черкасской областей Днепр Жители охотно хвастаются тем, как зажили за последние два года

Рейтинг объединенных общин, которые обогатились за последние годы, обнародовал один из украинских информационных ресурсов. В частности, успешными признали жителей общин Днепропетровской и Черкасской областей. Команда "Сегодня" поехала в богатые села и узнала, за счет чего разбогатели.

"Горжусь тем, что достигли таких успехов. Немного подремонтировали дорогу", – говорит житель Мартыновки Сергей Вовченко.

Жители охотно хвастаются тем, как зажили за последние два года. В Степанецком объединенная территориальная община это 17 сел. К слиянию их бюджеты вместе тянули на 9 млн грн, теперь общая смета увеличилась почти в десять раз. Деньги приходят от сотни предпринимателей и предприятий – в основном аграриев, которые работают на этой земле.

Община купила спецтехнику на 9 млн гривен и создала коммунальное предприятие, изготавливающее топливные брикеты. Для местных жителей есть работа, а топливо используют для отопления школ, садиков и амбулатории. Впоследствии здесь планируют отказаться от газа.

"Получением техники мы набираем людей. Люди возвращаются с заработков. Стараемся брать только из общины, которые у нас здесь живут, которые нуждаются в работе – и мы им предоставляем работу", – говорит директор коммунального предприятия "Степ-Агробуд" Виктор Падалка.

Председатель ОТГ говорит: можно было бы сделать еще больше. Но и в государственный бюджет тоже идет большая доля налогов.

"В прошлом году это составляло 15 млн грн, у нас государство забирало. А в этом году 19,5 млн у нас будет изъятие из бюджета", – говорит председатель Степанецком ОТГ Александр Яременко. – "Мы возрождаемся. Вы понимаете? Школы, детсады, дороги, освещение, вода. У нас все решается".

Двенадцать сел в Днепропетровской области – Вербкиськое общество. Ранее большинство из них были дотационными и постепенно вымирали. Теперь, после децентрализации, активно развиваются.

В школе отремонтировали столовую, обустроили ресурсную комнату для детей с особыми потребностями. Более миллиона гривен пошло на обновление комнат и хозяйственных помещений детсада.

"Весь твердый инвентарь, весь мягкий инвентарь, вся техника информационная, доска интерактивная, мультимедийный проектор, ноутбуки, компьютеры – это все было приобретено за счет местного бюджета", – рассказывает директор Вербкивского дошколького учреждения "Оксанка" Валентина Титова.

Бюджет общины сейчас – более 120 миллионов гривен. Большинство денег – налоги промышленных предприятий, работающих на территории общины.

"60 процентов подоходного налога – это поднять с колен село. И благодаря ДТЭКу, я вам честно говорю, мы возродились. И кабинеты мы делаем, и утепляем все школы. А теперь мне надо дома социальной защиты, для детей", – поясняет председатель Вербкивской объединенной общины Любовь Холоденко.

И кроме уплаты налогов, которые наполняют бюджет, компания в Днепропетровской дает деньги на сотни социальных проектов. Воплощает в жизнь их вместе с общинами.

"Эти налоги полностью идут на обеспечение заработных плат учителям, врачам, содержание армии и другое. Кроме этого, мы как корпоративно-социально-ответственная компания очень большое внимание уделяете нашим городам и общинам, где компания находится. Поэтому мы занимались и будем заниматься поддержкой общин в нашем регионе", – заверяет генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь Сергей Воронин.

Сейчас половина налогов уплаченных промышленниками остается в местных общинах. Поэтому, чем эффективнее работает предприятие – тем богаче становятся местные жители.

Ранее мы писали, что Одесса заняла шестое место в рейтинге прозрачности городских бюджетов. По мнению аналитиков Одесской областной организации "Комитета избирателей Украины", в городе неплохая ситуация с открытостью данных, но не хватает вовлеченности граждан в финансовые процессы.

Напомним, ранее Минфин Украины утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

При этом Министерство финансов сообщало, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году уменьшился по отношению к валовому ВВП почти до 62,7%. В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он уменьшился более чем на 9%). В Министерстве экономического развития и торговли публикуют еще более оптимистичные расчеты – 60,9%. В Минфине ранее неоднократно заявляли, что безопасным считается соотношение госдолга к ВВП на уровне 60%.

В правительстве и Национальном банке Украины (НБУ) считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ):

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Тег рейтинг, община, ДТЭК, общины

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