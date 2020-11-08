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Резня в Кривом Роге: детали происшествия и что известно об убийце

8 ноября, 03:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Планировал убить 15 человек

В результате резни, устроенной сегодня на нескольких улицах Кривого Рога, погибли местные жители, отец и сын Косицкие, а задержанный за их убийство, скорее всего, психически ненормальный.

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Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, прибывшие на место патрульные задержали человека с окровавленным ножом в тот момент когда он пытался зарезать женщину с малолетним ребенком.

Подозреваемый – 29-летний житель Кривого Рога Тарас Усенко.

"Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, то – что он "пришел из ада", то – что "он Бог", что какой-то голос приказал ему убить 15 человек", – рассказал Геращенко.

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По словам родственников "криворожского потрошителя", убийца ездил на заработки в Чехию и год назад "вернулся оттуда другим человеком, стал говорить о демонах, но вел себя не агрессивно".

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В ходе обыска в комнате убийцы на стенах были обнаружены странные символы и концентрические рисунки, оценку которым должны дать психиатры.

Полиция в ходе следствия намерена определить круг общения подозреваемого, чтобы выяснить, не "вдохновил" ли его кто-то на это преступление, поскольку не исключают возможность внушения или подстрекательства со стороны.

Задержанный в Кривом Роге "потрошитель"
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Напомним, в Кривом Роге в субботу, 7 ноября, мужчина с ножом бросался на проходящих мимо людей, двое людей погибли, еще восемь ранены, среди них 8-летний ребенок. Полиция около 20 минут не могла задержать нападавшего.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в Кривом Роге, назвав сегодняшнее нападение "проявлением абсолютного терроризма", а нападавшего "выродком рода человеческого".

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