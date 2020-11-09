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Резня в Кривом Роге: задержанному выбрали меру пресечения

9 ноября, 19:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленник требовал сменить судью

Криворожскому потрошителю Тарасу Усенко, который набросился с ножом на прохожих, вынесли меру пресечения – два месяца ареста без права внести залог.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Во время заседания подозреваемый требовал сменить судью, однако его требования не были приняты судом.

Напомним, в результате резни в Кривом Роге 7 ноября двое людей погибли, еще восемь ранены, среди них восьмилетний ребенок. Полиция около 20 минут не могла задержать нападавшего.

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Вскоре на инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в Кривом Роге, назвав нападение "проявлением абсолютного терроризма", а нападавшего "выродком рода человеческого".

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Также известно, что задержанный Усенко вел "тетрадь смерти". Он заявил, что записывал туда информацию о будущих жертвах.

Видео: Сегодня

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убийство Кривой Рог резня
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