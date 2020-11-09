Резня в Кривом Роге: задержанному выбрали меру пресечения

Криворожскому потрошителю Тарасу Усенко, который набросился с ножом на прохожих, вынесли меру пресечения – два месяца ареста без права внести залог.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Во время заседания подозреваемый требовал сменить судью, однако его требования не были приняты судом.
Напомним, в результате резни в Кривом Роге 7 ноября двое людей погибли, еще восемь ранены, среди них восьмилетний ребенок. Полиция около 20 минут не могла задержать нападавшего.
Вскоре на инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в Кривом Роге, назвав нападение "проявлением абсолютного терроризма", а нападавшего "выродком рода человеческого".
Также известно, что задержанный Усенко вел "тетрадь смерти". Он заявил, что записывал туда информацию о будущих жертвах.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк