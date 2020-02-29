Родились "в рубашках": в Днепре водители вышли невредимы из смятых после ДТП машин (фото и видео)

В одной из легковушек сработали подушки безопасности

В Днепре произошло ДТП: на перекрестке столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Информатор.

Как написали на сайте, авария случилась ночью 29 февраля на пересечении улицы Титова и проспекта Богдана Хмельницкого.

По предварительной информации полиции, автомобиль Volkswagen двигался на красный сигнал светофора по проспекту Богдана Хмельницкого со стороны центра. Он врезался в машину Mazda, которая ехала на зеленый со стороны Звездного бульвара. От сильно удара Volkswagen вынесло на тротуар.

На место прибыла служба патрульных и медиков. Несмотря на сильные повреждения автомобилей в результате удара, в аварии никто не травмировался, поэтому участники от госпитализации отказались. На фото видно, что в одной из машин сработали подушки безопасности.

Напомним, ранее в Днепре злоумышленники на Audi во время погони влетели в пешеходов. В результате один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

Вскоре стало известно, что погибшим является местный общественный деятель Александр Усачев. Его маленькая дочь Александра Усачева находится в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, банда из шести человек похитила 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовала у него 20 тысяч долларов. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульных и позвал их на помощь. В ходе преследования автомобиль с двумя злоумышленниками задержали на месте ДТП.

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