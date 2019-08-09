Рост цен и условия хозяев: особенности аренды жилья в Днепре

В Днепре к концу лета традиционно повышается спрос на арендованные "квадраты", который создают прибывающие на учебу студенты. Однако нередко потенциальные арендаторы сталкиваются с уловками нечистых на руку агентов. "Сегодня" выяснили, за сколько можно снять апартаменты в разных районах города и как не угодить в сети мошенников.

По словам риелторов, в преддверие учебного года арендодатели взвинчивают цены на недвижимость в ожидании новоприбывших студентов.

"В пиковые месяцы даже пустые коробки, то есть простенькие квартиры без необходимой техники и мебели, могут стоить баснословных денег", — говорят специалисты.

Дешевле всего можно арендовать жилплощадь в Амур-Нижнеднепровском, Новокодакском и Самарском районах (см. инфографику). Здесь однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 3000 грн, аренда двушки обойдется около 7000 грн. Эксперты говорят, что стоимость во многом зависит от расположения жилья. Чем ближе к центру города — тем дороже. Роль играет также этаж и наполнение — мебель и состояние жилья.

"Цена зависит от того, новострой это или же вторичный рынок жилья. Хрущевка, например, может быть немного дешевле высотки. Самые популярные у нас — центр и расположенные рядом районы: проспекты Гагарина и Александра Поля, жилмассив Победа", — рассказала "Сегодня" риелтор Алина Тимура.

Выставляя высокую цену, владельцы частенько предъявляют к потенциальным арендаторам целый список требований. Среди распространенных условий — пары без детей и животных. Однако эти нюансы, говорят специалисты, можно обсуждать и даже прописывать в договоре. К примеру, стороны оговаривают ситуацию, в которой кошка или собака повредят мебель и съемщику придется возместить ущерб.

"Среди условий встречаются также сдача квартиры в аренду для одного человека без пары и компании. Кроме того, хозяева апартаментов в Днепре не особо хотят сдавать квартиры выходцам из арабских стран. Таких арендаторов владельцы недолюбливают. Считается, что они шумно ведут себя, часто портят мебель и могут доставлять неудобства соседям", — рассказывают риелторы.

Непритязательные арендаторы могут подыскать варианты крыши над головой на порядок дешевле. К примеру, можно снять комнату и жить в одной квартире с хозяевами либо в многокомнатной квартире, деля удобства с другими квартирантами. В таком случае придется ежемесячно отдавать от 2000—2500 грн. Однако арендаторы со стажем уверяют: иногда лучше приплатить, чтобы избежать ненужных трудностей.

"Последний раз снимала квартиру через риелтора, которого посоветовали друзья. Поняла, что так потрачу гораздо меньше времени на поиск жилья и не пропущу важных нюансов при заключении сделки. Я озвучила свои пожелания: кот, ванна, балкон, не первый этаж. Риелтор предложила варианты, и поиск квартиры занял не больше двух дней", — поделилась с нами днепрянка Анна Ненашева.

Если воспользоваться услугами посредника нет желания или возможности, стоит учесть несколько рекомендаций.

"Я всегда смотрю не числятся ли за квартирой долги, не прописаны ли другие люди: например, пенсионеры или дети. С этим часто происходит много афер. Также обращаю внимание на соседей по площадке", — отметила днепрянка Дарья Литвиненко.

Мы уже писали о том, что стоимость аренды жилья в Украине высокая и даже существенно превышает среднюю зарплату. Особенно это касается крупных городов, хотя в небольших областных и даже районных центрах ситуация не лучше.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как сдать или снять квартиру, чтобы не потерять деньги. В Киеве и Ровно десятки нанимателей столкнулись с мошенниками, которые вспомнили старую аферу.

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