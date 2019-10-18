Руководство банка в Днепропетровской области подозревают в растрате 80 миллионов гривен

Банкиры составили кредитный договор и выдали по нему десятки миллионов гривен

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Днепропетровской области двое руководителей коммерческого банка подозреваются в растрате 80 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по данным следствия, заместитель председателя правления и заместитель начальника управления кредитования коммерческого банка в 2013 году составили фиктивный кредитный договор с предприятием, на основании которого последнее получило от банка средства в сумме 80 млн грн.

"В дальнейшем указанные средства заемщик не вернул. В 2019 году сумма начисленной задолженности составила более 89 млн грн", – говорится в сообщении.

17 октября подозреваемым сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей "растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, ранее на базу ВМС в Одессе прибыл новый, седьмой по счету малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) из серии проекта 58155, построенный на судостроительном заводе в Киеве.

Стоит напомнить, что главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в боевой системе ВМС Украины – патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны, а также противодействие высадке десанта противника на побережье.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо патрульных катеров, американцы хотят еще больше усилить морские силы Украины. В октябре прошлого года в США заявляли, что готовы вооружить фрегатами украинский флот.

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