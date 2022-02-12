Рябчук хотел совершить самоубийство? Что сказал адвокат днепровского стрелка

В настоящее время Рябчук находится в СИЗО, ему грозит серьезный срок за убийство людей

Адвокаты прокомментировали состояние днепровского стрелка Артемия Рябчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Солдат Артемий Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев в Днепре, чувствует себя хорошо. Все заявления о намерениях самоубийства днепровского стрелка – фейковые.

Об этом сообщает сайт Сегодня.

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Что известно о состоянии Артемия?

На сегодняшний день физическое состояние Артемия – удовлетворительное.

"Относительно психологического состояния – мы не можем это не только прокомментировать, но мы считаем, что это вообще не может комментировать сейчас никто, потому что официальных сведений по каким-то экспертизам или исследованиям по Артемию в настоящее время нет, поэтому мы не имеем права это обсуждать. Относительно многочисленных сплетен о якобы подавленном состоянии Артемия – якобы предпринимаются попытки покончить с собой, хотим сообщить, что Артемий не намерен наносить себе телесные повреждения", – сказал адвокат Гордеев Денис Александрович.

В прошлом у Рябчука тоже не было таких намерений. Также стрелок не намерен лишать себя жизни.

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"Нам не известно, кто распространяет такие сплетни. Цель таких фейков нам тоже не известна. Распространение таких сплетен является не просто субъективным мнением, но это целенаправленные действия", – отметил адвокат.

Что сказал Рябчук?

"Я не собирался, не собираюсь лишать себя жизни или причинить себе какой-либо вред. Я нахожусь в здравом уме и доброй памяти, осознаю характер своих действий и адекватно оцениваю окружающую меня действительность на данный момент находясь в следственном изоляторе", – сказал Рябчук своей стороне защиты.

Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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