Рябчук связан с Россией? Появились новые детали расследования расстрела на "Южмаше"

Учитывая физические данные парня и его возраст – он в 2019 году мог привлечь внимание сотрудников ФСБ на границе

СМИ узнали детали о "российском следе" в расстреле на "Южмаше" / Фото: Коллаж: Сегодня

Солдат Артемий Рябчук расстрелял пятерых человек в Днепре и сейчас находится в СИЗО. В расстреле не исключают "российский след". Ранее солдат посещал Россию, где якобы проведывал родственников.

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на собеседников в украинских силовых структурах.

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Влияние иностранных спецслужб

Установлено, что подозреваемый Артемий Рябчук ранее посещал Россию, где якобы навещал родственников.

"Поездка в Россию или Беларусь любого патриота Украины – чревата задержанием, таких фактов немало. Учитывая физические данные парня, спортивное телосложение и высокий рост, его возраст – он в 2019 году мог привлечь внимание сотрудников ФСБ на границе. А учитывая наличие у него ближайшего родственника в РФ – и попасть в разработку", – говорят журналистам в украинской разведке.

"Борец с произволом в Нацгвардии"

В украинской разведке утверждают, что Рябчука пытаются представить "борцом с произволом в Нацгвардии".

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Не так давно в соцсетях даже стали появляться группы в поддержку днепровского стрелка, где боты формируют "общественное мнение".

"Подразделения российских вооруженных сил неустанно "трудятся" все годы гибридной войны в Украине. Их задача – оказывать психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления, а также с целью изменения поведения от базового к желаемому. Такие психологические операции проводят в ходе подготовки к проведению военных операций или же непосредственно уже в их разгаре", – рассказали изданию в ВСУ.

Что известно о расстреле

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января . Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Сначала Рябчук полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Однако примерно через неделю внезапно отказался от своих показаний и сменил адвокатов.

На время следствия Рябчук будет находиться под стражей. Ему грозит пожизненное заключение .

. В ходе служебного расследования подтвердилось, что в военной части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял пять человек, действительно были внеуставные отношения.

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