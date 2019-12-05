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Рыжая вода течет из кранов в Вольном, в Днепропетровской области: видео

5 декабря, 22:07

Чтобы постирать одежду и помыться, воду приходится отстаивать по несколько дней

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Рыжая вода течет из кранов у жителей села Вольного возле Кривого Рога. Люди убеждены: все из-за ржавых труб. Жаловались и в сельсовет, и в водоканал. И за месяц – никаких изменений.

"Это такой есть осадок, и вот скажите, пожалуйста, можно ли употреблять эту воду, как питьевую", – показывает бутылку с водой Светлана.

Она набрала её за несколько часов до приезда съемочной группы новостей "Сегодня". На дне – ржавый осадок. Последний месяц вода из крана бежит рыжая и мутная. Питьевую женщина покупает в магазине. А для домашних дел – отстаивает воду в тазиках:

"Набираю, она отстаивается сутки, и только через сутки я смогу постирать. Иначе у меня не получается".

То же – и у жителей соседних улиц.

Местные коммунальщики общаться с журналистами не захотели. В сельсовете же уверяют: по всему селу с водой проблем нет. Исключение – разве что несколько домов.

Ирина Юрий, секретарша сельского совета Вольного:

"Есть один дом и второй. Обратилась гражданка с первого этажа, сказала, что у нее критическая ситуация, в квартирах этого дома других – такое случается".

За месяц от жителей получили три жалобы. Все передали криворожскому водоканалу, который обслуживает село.

Инна Михайлова спикер КП "Кривбассводоканал":

"На место выехали специалисты лаборатории контроля качества и провели анализ проб воды, он показал результат – на верхней границе нормы. В связи с этим мы начали промывку магистральных сетей этого поселка".

Если это не поможет, говорят коммунальщики, тогда причина рыжей воды – внутри самих домов. И разобраться должен тамошний управляющий.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как жители села Степановка живут без воды уже месяц. Село осталось без водонапорной башни, которая служила полвека. За это время в скважину забилось столько песка, что вода по трубам просто перестала подниматься.

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Источник: Сегодня

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