С гастролей – на обсервацию: в Днепре коронавирус заподозрили у группы артистов

Театральная группа прервала гастроли по Европе, у трех артистов подозревают инфекцию

Артисты Днепропетровского академического театра оперы и балета прервали свои гастроли по Европе из-за ситуации с коронавирусом. После возвращения в родной город у троих участников отметили повышенную температуру.

Их уже доставили под наблюдение медиков городской больницы № 21, еще 45 человек находятся на обсервации на территории области, сообщили в департаменте здравоохранения областной государственной администрации.

"Сейчас трое участников труппы находятся в Городской клинической больнице №21 Днепра. У них обычное ОРВИ. Есть ли COVID-19 – выявит дальнейшее наблюдение и обследование", – отметил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

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По его словам, "остальные участники коллектива находятся в обсервации, где медицинские работники будут наблюдать за их состоянием здоровья ближайшие две недели, сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни".

Отметим, что коллектив театра выехал в Швейцарию 11 марта – на гастроли труппа отправилась на двух автобусах: 44 артиста, работники сцены и четыре водителя.

Проехав через Польшу и Германию, 14 марта трупа остановилась на ночлег во Франции. Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границ было решено прервать поездку.

Отметим, что президент Владимир Зеленский поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где подтвердились случаи коронавирусной инфекции, – Житомирской и Черновицкой.

Добавим, что в ряде крупных украинских городов местные власти ввели жесткие ограничения, чтобы предотвратить распространение инфекции, – среди них Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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