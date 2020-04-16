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"С третьего этажа прыгать высоко": в Кривом Роге прокомментировали "побег" пациента с коронавирусом

16 апреля, 16:48

Татьяна Власенко, Игорь Серов

В инфекционной больнице уверят - у них все на месте

Сегодня ряд днепропетровских средств массовой информации опубликовали информацию о якобы сбежавшем из инфекционной больницы в Кривом Роге пациенте с коронавирусной инфекцией.

В частности, сообщалось, что мужчина без определенного места жительства с диагнозом "пневмония" и подтвержденным COVID-19 самовольно покинул медицинское учреждение, и его ищет полиция.

В инфекционной больнице Кривого Рога сайту "Сегодня" ответили, что информация о побеге пациента – ложная.

"У нас никто из пациентов не сбегал. Все двери закрыты. Кроме того, отделение находится на третьем этаже, прыгать оттуда высоко", – сообщили нам в приемном отделении инфекционной больницы Кривого Рога.

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Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская нам также сообщила, что по данным правоохранителей, подобного происшествия в регионе не было.

Напомним, ранее из Александровской больницы в Киеве сбежала 39-летняя пациентка, инфицированная коронавирусом. Женщина 23 марта вернулась в Украину из Бельгии, где была на заработках.

После побега ее принудительно госпитализировали в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу.

Тем временем в Днепре и Днепропетровской области на период пасхальных праздников местные власти ввели режим ограниченного передвижения по улицам населенных пунктов, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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О том, обеспечены ли медики в регионах всем необходим для борьбы с COVID-19 – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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