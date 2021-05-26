Самозащита или умышленное убийство. В Днепре жители просят не наказывать женщину, убившую мужа

Подозреваемая часто ходила с синяками, сожитель бил женщину при других людях, но полиция якобы не реагировала на обращения

Жительница Днепра Марина Полях годами писала заявления на сожителя, который бил ее, но полиция не реагировала. А во время последней ссоры зарезала его. Горожане просят не наказывать женщину, но следователи считают ее виновной.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Марина утверждает, что разъяренный пьяный мужчина угрожал убить ее и 14-летнюю дочь, а затем набросился с кулаками. Женщина успела схватить нож, который лежал рядом, и вонзила его в грудь нападавшему.

Сейчас Полях под домашним арестом. С убитым Дмитрием вместе прожили около четырех лет. Ему было 35, трижды судим. Отсидел даже за убийство, и это от женщины якобы скрыл. Марина работала продавщицей, воспитывала дочь и ухаживала старушку.

"Человек расположил к себе. Она ж не думала, что он будет так себя вести. Неоднократно ее видели в синяках. Он ее вот тут стоял дубасил, вызвали полицию, через два часа вернулся обратно", – сказала соседка Юлия Иванова.

За все время, что Марина обращалась в полицию, Дмитрия наказали лишь раз: выписали штраф за мелкое хулиганство.

"Все протоколы были составлены с ошибками, с недостатками. 14 предписаний о принудительном приводе в суд – ни разу полиция не смогла его доставить в суд", – сказала адвокат Марины.

В полиции по этому поводу от комментариев воздерживаются. Объясняют: продолжается служебная проверка. Правозащитники требуют переквалифицировать дело Марины с умышленного убийства на превышение пределов обороны.

В прокуратуре утверждают: таких ходатайств не получали. Более того – версию о самозащите называют выдумкой. Якобы сначала подозреваемая давала другие показания.

"И она, и он были в состоянии алкогольного опьянения. Он ее взял за капюшон и хотел к себе притащить. Она, как говорит, думала, что он начнет ей наносить удары. Взяла нож – а это спальня, тумбочка, она изгибается, в нижней части тумбочки берет нож и наносит удар", – заявила прокурор Иванна Стрелец.

За две недели дело планируют передать в суд. Тогда Марина может получить официальное обвинение в умышленном убийстве. Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Винницкой области на поминках мать зарезала сына на глазах у соседей.

Кроме того, в Киеве нашли убитого мужчину, ему нанесли 18 ножевых ранений.