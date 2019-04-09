Сбежал с места аварии: в Днепре столкнулось такси "Славута" и Daewoo
В результате ДТП пострадал пассажир такси
В Днепре произошло ДТП – столкнулись такси ЗАЗ "Славута" и Daewoo Lanos, в результате аварии пострадал пассажир такси. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.
Как стало известно, инцидент произошел около 14:00 на улице Нижнеднепровская возле одного из городских супермаркетов. Водитель "Славуты" сбежал с места аварии.
По предварительной информации, ДТП произошло в момент, когда автомобиль Daewoo Lanos поворачивал на парковку супермаркета. В этот момент в него въехала "Славута", в результате чего пострадал пассажир 1963 года рождения.
"Прибыв по указанному адресу, патрульным удалось установить, что ДТП произошло между автомобилями ЗАЗ "Славута" и Daewoo. В автомобиле ЗАЗ один пассажир получил телесные повреждения. Патрульные вызвали ему "скорую". Водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" скрылся с места события", — сообщили в отделе пресс-службе патрульной полиции.
Видео: Информатор
Напомним, 7 апреля под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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