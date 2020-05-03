Сбежавшего после суда криминального авторитета задержали: где скрывался "Дед"

В субботу, 2 мая, около 23:00 криминальный "авторитет" по кличке "Дед" был задержан на выезде из Кривого Рога.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполици.
"Удалось установить его местонахождение и автомобиль, на котором мог передвигаться 55-летний мужчина. На выезде из города оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно с работниками Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области остановили автомобиль "Мерседес", в котором находился "Дед" и двое его охранников", - говорится в сообщении.
Ранее, несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, "авторитет" незаконно вернулся на территорию страны и планировал взять под свой так называемый криминальный контроль регион. 28 апреля его задержали.
После задержания в отношении криминального "авторитета" были составлены административные протоколы и мужчина был доставлен в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о задержании "авторитета" и помещения его в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением.
Однако при выходе из здания суда, "авторитету" удалось скрыться.
На данный момент проводятся первоочередные процессуальные мероприятия. Устанавливается круг лиц, которые организовали побег и помогали "авторитету" скрываться от полицейских.
Ранее столичные оперативники задержали 47-летнего "вора в законе" по кличке Дато Сфан. Гражданин Грузии провел за разбойные нападения в местах лишения свободы в РФ более 20 лет, а в начале 2019 года он незаконно пересек украинскую границу.
А в Киевской области полиция задержала криминального авторитета и его "помощников", которые в ноябре прошлого года в ночном заведении Борисполя жестоко избили битами мужчину.
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