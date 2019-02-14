СБУ и полиция в Кривом Роге изъяли оружие и боеприпасы, привезенные с Донбасса

У местного жителя изъяли наркотики, два пистолета, обрез, противопехотную мину, гранату и патроны

В Кривом Роге изъяли оружие, наркотики и боеприпасы. Фото: СБУ

СБУ и полиция в Кривом Роге изъяли оружие и боеприпасы, привезенные с Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/59e/d94/5c659ed9462e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/59e/d94/5c659ed9462e1.jpg 2019-02-14T19:01:00+02:00 Днепр У местного жителя изъяли наркотики, два пистолета, обрез, противопехотную мину, гранату и патроны

В Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, которые были завезены из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Во время обыска места проживания и гаража подозреваемого были изъяты два пистолета, обрез ружья, противопехотную мину, два минных универсальных взрывателя, гранату, значительное количество деталей к огнестрельному оружию и патроны различного калибра.

По данным спецслужбы, военные средства поражения посылали мужчине его сообщники с востока страны для использования в уголовных "разборках".

Кроме того, у подозреваемого было изъято немало наркотических веществ: 126 граммов метамфетамина, и 280 таблеток "Циррус", которые содержат псевдоэфедрин.





Изъятые средства поражения и наркотические вещества были направлены на экспертизу. Открыты уголовные производства, проводятся неотложные следственные действия для выяснения круга людей, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос избрания задержанному меры пресечения.

Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.

Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.

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