СБУ и полиция в Кривом Роге изъяли оружие и боеприпасы, привезенные с Донбасса
У местного жителя изъяли наркотики, два пистолета, обрез, противопехотную мину, гранату и патроны
В Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, которые были завезены из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Во время обыска места проживания и гаража подозреваемого были изъяты два пистолета, обрез ружья, противопехотную мину, два минных универсальных взрывателя, гранату, значительное количество деталей к огнестрельному оружию и патроны различного калибра.
По данным спецслужбы, военные средства поражения посылали мужчине его сообщники с востока страны для использования в уголовных "разборках".
Кроме того, у подозреваемого было изъято немало наркотических веществ: 126 граммов метамфетамина, и 280 таблеток "Циррус", которые содержат псевдоэфедрин.
Изъятые средства поражения и наркотические вещества были направлены на экспертизу. Открыты уголовные производства, проводятся неотложные следственные действия для выяснения круга людей, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос избрания задержанному меры пресечения.
Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.
Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " СБУ и полиция в Кривом Роге изъяли оружие и боеприпасы, привезенные с Донбасса". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Житомире полицейские задержали группу наркоторговцев
Злоумышленникам грозит от шести до 10 лет тюрьмы