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СБУ "накрыла" сеть антиукраинских интернет-агитаторов: появилось видео

11 сентября, 12:19

Пропагандистов координировали российские кураторы

/ Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сеть интернет-агитаторов, которые через российские социальные сети распространяли антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, оперативники спецслужбы задержали жителя города Терновка в Днепропетровской области. Мужчина в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Пропагандист выполнял задания российских кураторов. Кроме того, мужчина за деньги распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действиях украинской власти.

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"Начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в СБУ.

Отметим, что аналогичные факты воздействия на украинцев через социальные сети были обнаружены оперативниками ранее в Одесской, Сумской и Луганской областях.

Ранее мы сообщали, что любитель "русского мира" из Днепра "сливал" данные российской разведке. Провокатор, работая в телекоммуникационной организации, выдал данные о сети стратегически важных операторов связи.

Кроме того, не так давно в Донецкой области сотрудники СБУ задержали одну из организаторов фейковых "выборов" так называемых "главы ДНР и депутатов народного совета", которые оккупанты провели в ноябре 2018 года.

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