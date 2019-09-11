СБУ "накрыла" сеть антиукраинских интернет-агитаторов: появилось видео

/ Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сеть интернет-агитаторов, которые через российские социальные сети распространяли антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, оперативники спецслужбы задержали жителя города Терновка в Днепропетровской области. Мужчина в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Пропагандист выполнял задания российских кураторов. Кроме того, мужчина за деньги распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действиях украинской власти.

Реклама

"Начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в СБУ.

Отметим, что аналогичные факты воздействия на украинцев через социальные сети были обнаружены оперативниками ранее в Одесской, Сумской и Луганской областях.

Ранее мы сообщали, что любитель "русского мира" из Днепра "сливал" данные российской разведке. Провокатор, работая в телекоммуникационной организации, выдал данные о сети стратегически важных операторов связи.

Кроме того, не так давно в Донецкой области сотрудники СБУ задержали одну из организаторов фейковых "выборов" так называемых "главы ДНР и депутатов народного совета", которые оккупанты провели в ноябре 2018 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама