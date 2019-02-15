СБУ разоблачила попытки России вмешаться в президентские выборы: появились фото и видео

Россияне готовили в Днепропетровской области массовые беспорядки

СБУ разоблачила попытки России вмешаться в президентские выборы: появились фото и видео 2019-02-15T12:21:01+02:00 Днепр Россияне готовили в Днепропетровской области массовые беспорядки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытки российских спецслужб вмешаться в процесс выборов президента. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы выяснили, что кураторы из России привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения.

В ходе досудебного расследования было задокументировано, что житель Днепра распространял в сети информацию с публичными призывами к изменению границ и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы.







Во время проведения следственных действий было установлено, что злоумышленник вел электронную переписку с жителем российского Ростова-на-Дону, и тот ставил задания по распространению фейковых новостей по ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сферах.

После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю негативные материалы о визитах кандидатов на пост главы государства в населенные пункты области. Сотрудники СБУ выяснили, что россиянин подыскивал украинцев, имеющих травматическое и пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядкам накануне и во время выборов.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи СБУ объявили подозрение в совершении преступлений еще двоим жителям области, которых российские спецслужбы привлекали к вмешательству в проведение будущих выборов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов назвал шесть главных угроз от России для Украины. Он отметил, что Москва атакует по всем фронтам – не только военной мощью, но и давит на украинскую экономику и разбушевалась в киберпространстве.

Тем временем отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ разоблачила попытки России вмешаться в президентские выборы: появились фото и видео". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.