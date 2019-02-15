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СБУ разоблачила попытки России вмешаться в президентские выборы: появились фото и видео

Сегодня, 12:21

Россияне готовили в Днепропетровской области массовые беспорядки

СБУ разоблачила попытки России вмешаться в президентские выборы: появились фото и видео Днепр Россияне готовили в Днепропетровской области массовые беспорядки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытки российских спецслужб вмешаться в процесс выборов президента. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы выяснили, что кураторы из России привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения.

В ходе досудебного расследования было задокументировано, что житель Днепра распространял в сети информацию с публичными призывами к изменению границ и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы.

Во время проведения следственных действий было установлено, что злоумышленник вел электронную переписку с жителем российского Ростова-на-Дону, и тот ставил задания по распространению фейковых новостей по ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сферах.

После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю негативные материалы о визитах кандидатов на пост главы государства в населенные пункты области. Сотрудники СБУ выяснили, что россиянин подыскивал украинцев, имеющих травматическое и пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядкам накануне и во время выборов.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи СБУ объявили подозрение в совершении преступлений еще двоим жителям области, которых российские спецслужбы привлекали к вмешательству в проведение будущих выборов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов назвал шесть главных угроз от России для Украины. Он отметил, что Москва атакует по всем фронтам – не только военной мощью, но и давит на украинскую экономику и разбушевалась в киберпространстве.

Тем временем отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.

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Тег выборы, СБУ, Днепр, Днепропетровская область, вмешательство России

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Источник:

Сегодня

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