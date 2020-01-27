СБУ в Днепре разоблачила частных детективов: устроили масштабную "прослушку"

/ Фото: СБУ

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила представителей частной детективной фирмы, которые вели скрытое прослушивание смартфонов и незаконное сканирование переписки.

Как установили оперативники СБУ, злоумышленники предоставляли "услуги" по сканированию электронной переписки в мессенджерах, вели сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц.

"Был зафиксирован факт установки ими программного обеспечения, содержащего признаки специального технического средства негласного получения информации, к смартфону одного из объектов "наблюдения", - говорится в сообщении.

По экспертным оценкам, обнаруженное СБУ оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, контролировать электронную переписку в мессенджерах. Наблюдение за каждым "клиентом" было оценено в три тысячи долларов.

Во время обысков были обнаружены и изъяты носители информации с подробными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениями, содержащих банковскую тайну, персональные данные объектов "наблюдения".

В настоящее время выясняется, кто из должностных лиц банковских учреждений и правоохранительных органов способствовал незаконному получению сведений о "клиентах", а также заказчики этого "наблюдения".

Было открыто уголовное производство по статье "незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации". После проведения технических экспертиз будет принято решение об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее вспыхнул серьезный скандал, связанный с прослушиванием переговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Видео: Украина 24

После этого президент Владимир Зеленский дал поручение правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к "слитым" в СМИ аудиозаписям со встреч премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка.

Как известно, в СМИ слили разговоры с правительственных встреч, на которых обсуждалась экономическая ситуация и коммуникация с президентом.

Позже премьер-министр Гончарук заявил о сложении полномочий по собственному желанию.

Более подробно об этом читайте в специальной хронике "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов".

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