Семья бездомных с ребенком устроила себе жилье на мусорной свалке Кривого Рога (видео)

Диван, стулья и даже детские вещи – семья бездомных в Кривом Роге обустроила себе дом на свалке. Жители говорят, супруги живут там с ребенком. Когда о семье узнала соцслужба – они исчезли. Новости "Сегодня" попытались найти бездомную семью.

"Ребенок, такая, под 30 лет, женщина и мужчина молодой – до 30 лет. Казалось бы, можно идти работать, а не по мусорке шляться", – рассказывает местный житель Валерий.

Внутри импровизированного дома – диван, стулья, вещи и много детских игрушек. А еще пустых бутылок. Однако ни днем, ни вечером нам застать бездомных не удалось.

"Это буквально два дня их нет. А так, до этого времени, растягивали мусор, ребёнок бегал", – объясняет жительница Кривого Рога Наталья: "Вообще, каждое лето, зимой то есть они куда-то перемещались. А эту зиму, то есть пока тепло, решили остаться здесь".

Жители ближайших домов сообщили о семье соцслужбам. Там к поиску бездомных привлекли и полицию. Чтобы выяснить, почему семья шатается на помойке и есть ли у нее нормальное место проживания.

Юлия Еланцева, главная специалистка городской Службы по делам детей:

"Социальные службы помогают встать на ноги, в некоторых вопросах исправиться. Если же родители не прислушиваются к советам, игнорируют, не пытаются улучшить свой образ жизни, не заботиться о ребенке, то решается вопрос. Крайне мера – лишение родительских прав".

Социальные работники и местные постоянно патрулируют помойку, потому что бездомные могут вернуться. Но если жители увидят эту семью на другой свалке – специалисты просят немедленно звонить на горячую линию соцслужбы.

Напомним, ранее мы писали о том, как жительница Мелитополя отдала две комнаты бездомным, выполнившим ее условие. Пенсионерка требует от постояльцев не пить, не курить, и не материться.

А тем временем Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №0932, которым разрешила бездомным регистрироваться в приютах. За соответствующее решение проголосовали 343 нардепа.

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