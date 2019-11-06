Семья из Днепра отметила платиновую свадьбу – 70 лет вместе: видео

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Ему – 98. Ей – 92. И в браке они 70 лет. Супруги Сапигов в Днепре отпраздновали свою платиновую или благодатную свадьбу. Пара воспитала троих детей. Уже имеют пятерых внуков, семь правнуков и праправнучку. Новости "Сегодня" решили спросить как им удалось так долго быть вместе.

Евгении Петровне было 22, когда она впервые увидела своего мужа. Вспоминает, в тот вечер пришла в гости к подруге:

"Когда собралась идти домой, он взял под руку меня и привел ко двору моему".

Меньше чем через месяц Евгения Петровна и Иван Федосеевич поженились. Вот только праздновать пришлось очень скромно.

"У отца была бутылка самогона. Мы купили хлеба и колбаски. Пришли домой, сели, пообедали", – вспоминает Евгения Петровна.

Сначала жилье снимали. Затем построили собственное. Пока Евгения Петровна ухаживала за тремя дочерьми, Иван Федосеевич работал на заводе. Дружно работать, а еще поддерживать друг друга – вот секрет счастливого брака, говорит госпожа Евгения. Этому она научила и своих детей.

В прошлом году дочь Антонина вместе с мужем также отметила годовщину – золотую свадьбу.

"Смотрели, как наши живут родители, так старались и мы жить. Чтобы не сачковать", – говорит Антонина Кацанюк, дочь Евгении Петровны и Ивана Федосеевича.

Жизненную мудрость семья Сапигов теперь передает другим потомкам: пяти внукам, семи правнукам и праправнучке.

Напомним, ранее новости "Сегодня" подробно разобрались, как называется каждая годовщина свадьбы. Ведь в зависимости от того, сколько лет муж и жена прожили в браке, они празднуют определенную годовщину своей свадьбы. А у друзей и близких есть радостный повод поздравить их с очередной знаменательной датой и подарить символичный и полезный подарок.

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