В Днепре депутаты попросили у Кабмина денег на объездную дорогу и не утвердили безналичный расчет за проезд

Во время заседания депутаты обсудили также петицию с просьбой ввести в автобусах возможность безналичного расчета

На сессии. Фото: пресс-служба горсовета.

В Днепре депутаты попросили у Кабмина денег на объездную дорогу и не утвердили безналичный расчет за проезд Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/daf/936/5c6daf9368763.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/daf/936/5c6daf9368763.png 2019-02-21T07:32:00+02:00 Днепр Во время заседания депутаты обсудили также петицию с просьбой ввести в автобусах возможность безналичного расчета

Вчера, 20 февраля, депутаты Днепровского горсовета собрались на очередную сессию. На обсуждение важных для города вопросов у избранников ушло немногим больше часа. За это время они успели принять ряд проектов, а также обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой возобновить финансирование строительства объездной дороги. Выслушали отчет начальника Днепровского отдела полиции, который рассказал о криминогенной ситуации в поселке Таромское.

В сессионном зале присутствовал 51 депутат из 64. Заседание прошло без мэра Бориса Филатова, который не успел вернуться из командировки.

На прошлом собрании депутаты направили в управление Национальной полиции области запрос по жалобе жителей поселка Таромское, которые сетовали на участившиеся случаи нападений и грабежей. В селе работают несколько общественных организаций, которые опекаются больными наркоманией и алкоголизмом людей. Среди подопечных немало ранее судимых. В связи с чем полицейские провели в поселке профилактические мероприятия.

"В этих организациях находится 300 человек, 8,3% — ранее были судимы. Эти лица не имеют постоянного заработка, имеют уголовное прошлое, неряшливо одеваются и не придерживаются личной гигиены. Из-за неэстетического вида большинства этих лиц у граждан сложилось впечатление, что их район превратился в территорию повышенной опасности. Офицеры полиции систематически проводят профилактические беседы с руководителями этих организаций, выясняя информацию относительно подопечных с уголовным прошлым", — сообщил начальник Днепровского отдела полиции ГУ НП Днепропетровской области Олег Кабаненко.

Во время сессии депутаты обратились в Кабмин с просьбой возобновить финансирование строительства объездной дороги, которая будет проходить от ул. Кайдакский путь до трассы Киев — Луганск — Изварино.

"Строительство этой магистральной дороги начали еще в 2011 году за счет государственного бюджета. В 2013 году из-за отсутствия финансирования строительство временно свернули. Однако три года спустя активность на объекте возобновили. Общая сметная стоимость проекта по состоянию на 2017 год достигла более 2,5 млрд грн. Известно, что с начала строительства проведено работ более чем на 319 млн грн", — рассказывают в пресс-службе горсовета.

Во время заседания депутаты обсудили также петицию с просьбой ввести в автобусах возможность безналичного расчета. По мнению руководителя гордепартамента транспорта Игоря Маковцева, такое нововведение необоснованно, поскольку система онлайн-расчета в электротранспорте не вызывает у горожан большого спроса.

"Мы можем рассматривать эту петицию как вариант оплаты. В нашем электротранспорте реализована эта система. Статистика же показывает, что в 2018 году только 1,5% пассажиров воспользовались этой услугой", — отмечает Маковцев.

Напомним, на первой сессии в этом году депутаты Днепра обсудили земельные и финансовые вопросы, а также проблему приобретения мусорных баков. Кроме того, городские избранники обратились с просьбой к Кабмину.

На предыдущей сессии депутаты Днепра распределили бюджет. Половина казны пойдет на социалку, а 341 млн грн — на питание детей.

Ранее депутаты Днепра за два часа работы в сессионном зале слуги народа успели активно подискутировать на тему увеличения финансирования программы содействия деятельности ОСМД и ЖСК, а также проголосовали за ряд социально-экономических и бюджетных вопросов.

Тем временем, местные власти в Украине получат 15 млрд гривен на ремонт дорог. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Украина":

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.