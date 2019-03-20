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Сессия горсовета в Днепре: жителям заплатят за информацию о дилерах и вандалах

Сегодня, 21:33

Также приняли решение создать выездную бригаду паллиативной помощи и утвердили Кодекс этики депутатов

Для участия в очередной сессии зарегистрировались 47 народных избранников из 64. Фото: пресс-служба Днепровского горсовета
Для участия в очередной сессии зарегистрировались 47 народных избранников из 64. Фото: пресс-служба Днепровского горсовета.
Сессия горсовета в Днепре: жителям заплатят за информацию о дилерах и вандалах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/292/6bb/5c92926bbc562.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/292/6bb/5c92926bbc562.png Днепр Также приняли решение создать выездную бригаду паллиативной помощи и утвердили Кодекс этики депутатов

Сегодня в Днепре состоялось очередное заседание народных избранников. За два часа депутаты успели решить ряд важных для города вопросов, а также оживленно подискутировать. Так, слуги народа проголосовали за основание муниципального вознаграждения горожанам, которые будут помогать находить вандалов и наркоторговцев. Кроме того, приняли решение создать выездную бригаду паллиативной помощи и утвердили Кодекс этики депутатов. Корреспондент "Сегодня" узнал, как прошло заседание.

Так, перед началом сессии для участия в заседании зарегистрировались 47 депутатов из 64. В начале заседания перед избранниками выступил начальник Самарского отделения полиции, рассказав об общей криминогенной ситуации в Самарском районе. По его словам, на территории района проживает порядка 65 000 человек, из них 633 ранее осужденных находятся на учете в полиции. Между тем местные жители и депутаты отмечают, что на жилмассиве были неоднократно замечены факты торговли наркотиками, поджоги и работа пунктов приема металлолома.

"Сокращение патрульных экипажей привело к тому, что на жилмассиве Северный образовались две точки, в которых собираются бездомные, алкоголики и наркоманы. В частности, возле школы №39 торгуют наркотиками. Однако жители района боятся писать заявление в полицию, потому что опасаются расправы со стороны асоциальных личностей. Пусть на эти точки хотя бы раз в сутки приезжает полиция", — отметил заместитель городского головы и житель района Александр Шикуленко.

В свою очередь начальник Самарского отделения полиции Валерий Кузьменко пообещал приложить все усилия, чтобы снизить градус накала в районе.

Кроме того, во время заседания депутаты приняли инициативу, в рамках которой горожанам, которые будут помогать в поимке наркоторговцев и вандалов, выделят муниципальные премии. Теперь за информацию о правонарушителях, которых впоследствии привлекут к административной или уголовной ответственности, днепряне смогут получить порядка 1700 грн.

В скором времени в Днепре на базе 15-й больницы заработают бригады паллиативной помощи. В их состав войдут узкопрофильные специалисты: хирурги, травматологи и невропатологи.

"На комплектацию бригады медицинским оборудованием, медикаментами и техническими средствами реабилитации выделено около 2 млн грн. Для удобства пациентов медики будут оказывать медицинскую помощь на дому, а также при необходимости направлять паллиативных больных в соответствующие стационары. Для обеспечения таких больных медицинскими и техническими средствами в стационарных условиях на этот год выделено 1,5 млн грн", — рассказали в пресс-службе Днепровского городского совета.

Приняли кодекс слуг народа

Один из проектов, который депутаты приняли на сессии, касался этики служителей горсовета. Власть имущие проголосовали за документ, в котором прописаны четкие правила поведения депутатов. Отныне, принимая во внимание служебное положение, они не смогут принимать подарки или гонорары за исполнение депутатских обязанностей.

"В кодексе также прописаны правила поведения во время сессий, нарушение которых может привести, в частности, к закрытию заседания. Если же в течение года депутат пропустит более половины пленарных заседаний сессии или постоянной комиссии, в горсовете могут обратиться к избирателям с предложением об отзыве такого избранника", — отметили в пресс-службе Днепровского горсовета.

В документе также уточняется, что продолжительность выступления на заседании отныне имеет четкий регламент: для доклада депутатам отведено максимум 10 минут.

Ранее в Днепре депутаты попросили у Кабмина денег на объездную дорогу и не утвердили безналичный расчет за проезд. Во время заседания депутаты обсудили также петицию с просьбой ввести в автобусах возможность безналичного расчета.

Напомним, на первой сессии в этом году депутаты Днепра обсудили земельные и финансовые вопросы, а также проблему приобретения мусорных баков. Кроме того, городские избранники обратились с просьбой к Кабмину. 

На предыдущей сессии депутаты Днепра распределили бюджет. Половина казны пойдет на социалку, а 341 млн грн — на питание детей.

Ранее депутаты Днепра за два часа работы в сессионном зале слуги народа успели активно подискутировать на тему увеличения финансирования программы содействия деятельности ОСМД и ЖСК, а также проголосовали за ряд социально-экономических и бюджетных вопросов

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Тег сессия, депутаты, горсовет

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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