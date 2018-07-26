Сессия в Днепре: покупка немецких трамваев и лишение депутатов-прогульщиков денег

Вчера народные избранники Днепра провели последнюю летнюю сессию перед тем, как уйти на каникулы. На удивление, в этот раз заседание обошлось без митинга под стенами горсовета. Власть имущие рассмотрели ряд важных для города проектов, среди которых: покупка немецких трамваев в лизинг, передача мусульманской региональной громаде дома Соборной мечети, а также решение вопроса строительства спортзала в Вальдорфской школе, работы над которым начнутся в следующем году. "Сегодня" выяснил, какие еще вопросы были затронуты на заседании.

Так, в зале зарегистрировались 54 депутата из 64. Перед началом мэр Борис Филатов озвучил решение лишить депутатских денег чиновников, которые систематически прогуливают заседание горсовета. После чего он попросил присутствующих поддержать передачу мусульманской региональной громаде Соборной мечети Екатеринослава, в стенах которой сейчас находится спортивная школа.

"Были проведены долгие и эффективные переговоры. Мусульманская община приобрела спортивный комплекс на Богдана Хмельницкого. Он будет передан городу. После того как мы переведем туда школу, мечеть будет передана мусульманской общине. Там будет культурный центр крымскотатарского народа", — сказал Филатов, подчеркнув, что и родители и дети согласны на такую рокировку.

В итоге инициативу поддержали.

Немалую дискуссию вызвало заявление депутата Натальи Начарьян, которая попросила представить отчеты о расходах крупных коммунальных предприятий. Заявление поддержал и Борис Филатов, который пригласил на следующее заседание директоров КП "Горводоканал" и "Теплоэнерго".

Представители предприятия ДТЭК на будущей сессии также предоставят информацию о выполнении Приднепровской ТЭС обязательств относительно установки экофильтров. Отметим, что городской совет выделил 5 млн грн на совместные с предприятием экологические мероприятия по улучшению экоситуации в городе. Отдельно на сессии подняли вопрос хищения горсобственности.

"Мы обратились в Верховную Раду с вопросом ужесточения уголовной ответственности за хищение коммунального имущества. Люди должны понимать, если что-то украли, а тем более сделали это второй раз, могут уехать на 12 лет. Думаю, в следующий сессионный период добьемся того, чтобы в Уголовный кодекс внесли ужесточение соответствующих норм", — заключил Филатов.

На сессии также поддержали проект покупки в лизинг двух десятков б/у трамваев из Германии. В Днепре их планируют реконструировать и в 2019-м выпустить на городские маршруты.

В прошлый раз днепровские избранники пошли на рекорд. Депутаты горсовета успели принять несколько важных решений всего за 25 минут, которые длилась сессия. Они дали добро на создание управления по охране культурного наследия и парковочной инспекции, а также внесли изменения в "Положение о применении системы электронных закупок товаров, работ и услуг в горсовете".

народные избранники Днепра приняли решение запретить продажу алкоголя в ночное время и поддержали проект запрета на использование в торговле полиэтиленовых пакетов.

А в Одессе депутаты отложили "украинизацию" и выделили 39 млн на квартиры сиротам.