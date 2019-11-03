Школьная жизнь через объектив камеры: ученики лицея организовали собственное телевидение

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Ученики Павлоградского лицея организовали собственное телевидение. Сами – снимают и монтируют репортажи. Современную студию оборудовали, выиграв грант от бизнес-партнера.

Формат – местные, полезные, и главное, положительные новости. Девятиклассник Назар снимает и монтирует материалы. А еще он продвигает канал в соцсетях.

"Мы снимаем о жизни в лицее, обо всех новостях. Сейчас у нас более ста подписчиков. Но это мы знаем – не предел", – делится он.

В ТОПе просмотров – репортаж с областного семинара физиков. А все потому, что в каждом кадре – эксперименты и эмоции.

Так, через познание мира, дети овладевают профессией журналиста, фотокорреспондента, телеведущего.

"Мы год работали, используя собственные гаджеты, а со временем, когда объявили конкурс проектов "Громада своими руками" решили написать проект, чтобы иметь свою студию. Мы выиграли 50 000 гривен", – рассказывает Анна Бойко, руководитель детской телестудии "Liceum TV".

"Громада своми руками" – успешный социальный проект ДТЭК. Уже восемь лет компания предоставляет гранты на воплощение различных полезных идей. Спорт, благоустройство, энергоэффективность, защита окружающей среды, образование. Принять участие в конкурсе может каждый.

"С 2012 года компания ДТЭК реализует проект "Громада своими руками". Благодаря этому проекту, люди получают возможность менять свои города и села к лучшему. У нас отличные результаты – мы помогли украинцам реализовать две тысячи проектов", – говорит Алина Зуйковская, менеджеру дирекции по региональной политике ДТЭК Энерго.

Ранее мы писали, как мини-гранты помогли людям в регионах.

Напомним, в Зеленодольске (Днепропетровская область) прошел прием заявок на участие в конкурсе ДТЭК "Громада своими руками" и города, общий призовой фонд которого составил 950 тыс. грн.

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