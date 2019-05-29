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Массовая драка в Каменском: две школьницы попали в больницу

29 мая, 17:29

Девчонки решили выяснить отношения в одном из дворов, обе привели с собой подруг

Фото: Pixabay

В Каменском Днепропетровской области подрались школьницы, в результате чего две девочки получили телесные повреждения. Известно, что одна из пострадавших учится в 9-м классе каменской школы №35. По предварительной информации, их избили сверстницы из 7-й школы. Об этом сообщает местное издание 5692.com.ua.

По словам очевидцев, конфликт произошел между двумя школьницами из разных учебных заведений Каменского. Что послужило его причиной – пока неизвестно.

Девчонки решили выяснить отношения в одном из дворов. Обе привели с собой подруг, разница была только в количестве: с ученицей СШ №7 пришли около десяти человек, с девчонкой из 35-й школы – только одна. Последняя, понимая критичность ситуация, стала звать на помощь и пыталась вызвать полицию, но не успела. В результате инцидента девчонки получили травмы, с которыми их госпитализировали в больницу. Родители пострадавших написали заявление в полицию.

Как рассказала изданию старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко, на данный момент открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений).

"Девочки, которые получили травмы, прошли медицинское освидетельствование. Согласно заключению судмедэксперта, у них легкие телесные повреждения. Родители написали заявление в полицию. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства конфликта установит следствие. Досудебное расследование продолжается", – рассказала Елена Тимченко.

Ранее в Одесской области школьница получила травму позвоночника на перемене. Мать девочки считает, что в травме дочери виноваты учителя.

Также мы писали, что в Мариуполе школьник обвиняет сверстников в травле. По словам ребенка, на него набросились сразу восемь одноклассников.


Напомним, в Киеве на 850 грн оштрафовали мать школьника, травившего одноклассника. Подросток бил одноклассника и унижал его с нецензурной лексикой при других.

Также мы писали о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.

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Тег дети, школа, школьники, драка, родители, буллинг, буллинг в школе

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