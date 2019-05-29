Массовая драка в Каменском: две школьницы попали в больницу

Девчонки решили выяснить отношения в одном из дворов, обе привели с собой подруг

Фото: Pixabay

В Каменском Днепропетровской области подрались школьницы, в результате чего две девочки получили телесные повреждения. Известно, что одна из пострадавших учится в 9-м классе каменской школы №35. По предварительной информации, их избили сверстницы из 7-й школы. Об этом сообщает местное издание 5692.com.ua.

По словам очевидцев, конфликт произошел между двумя школьницами из разных учебных заведений Каменского. Что послужило его причиной – пока неизвестно.

Девчонки решили выяснить отношения в одном из дворов. Обе привели с собой подруг, разница была только в количестве: с ученицей СШ №7 пришли около десяти человек, с девчонкой из 35-й школы – только одна. Последняя, понимая критичность ситуация, стала звать на помощь и пыталась вызвать полицию, но не успела. В результате инцидента девчонки получили травмы, с которыми их госпитализировали в больницу. Родители пострадавших написали заявление в полицию.

Как рассказала изданию старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко, на данный момент открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений).

"Девочки, которые получили травмы, прошли медицинское освидетельствование. Согласно заключению судмедэксперта, у них легкие телесные повреждения. Родители написали заявление в полицию. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства конфликта установит следствие. Досудебное расследование продолжается", – рассказала Елена Тимченко.

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