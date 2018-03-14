Школьник, убивший мужчину и его 4-летнего сына в Павлограде – сын экс-чиновников: все подробности

На страничке школьника в соцсетях размещены иллюстрации с черепами и древнеегипетским божеством Анубисом, проводником в мир мертвых

Стали известны подробности жуткого двойного убийства в Павлограде Днепропетровской области. Вчера, 13 марта, горрайонный суд избрал для 11-классника, убившего 30-летнего мужчину и 4-летнего мальчика, а также тяжело ранившего 35-летнюю беременную женщину, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В полиции сообщили, что мотивы преступления до сих пор неизвестны, поскольку задержанный отказывается отвечать на вопросы. "Парню грозит пожизненное лишение свободы", – сообщили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, парень учился в 11-м классе СШ №3 Павлограда и ранее уже имел проблемы с законом. Также сообщается, что мать подозреваемого – бывшая судья, а приемный отец – бывший работник прокуратуры и бизнесмен.

Фото: politeka.net

В местных пабликах сообщают, что на страничке школьника в соцсетях размещены иллюстрации с черепами и древнеегипетским божеством Анубисом, проводником в мир мертвых. Накануне убийства парень написал на своей страничке "Да простит меня тьма!".

Пользователи соцсетей не исключают, что подросток мог находиться под действием наркотиков.

Адвокат подозреваемого в убийстве Владимир Маньковский заявил, что его подзащитный не помнит подробностей инцидента.

Сейчас школьник находится в травматологии той же больнице, где лежит и пострадавшая женщина. Мужчину и ребенка похоронили вчера, 13 марта.

Фото: politeka.net

Ранее сообщалось, что в Павлограде школьник устроил соседям резню. Жертвами убийцы стал 30-летний мужчина и 4-летний мальчик, а 35-летняя беременная женщина с множеством ранений попала в больницу. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства.

Отмечается, что об инциденте сообщил прохожий, который услышал крики из частного дома.Во дворе одного из домов он увидел убитого мужчину и окровавленную женщину, которая сказала, что в доме убивают ее ребенка.

"Установлено, что 10 марта, около 23:20, 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес множественные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему ребенку. После расправы над семьей парень сбежал с места преступления", – сообщили в полиции.

Уже через несколько часов полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Как оказалось, парень обратился за помощью к медикам в ближайшую больницу с ранением, которое он получил, разбивая окно в доме своих жертв.

Фото: полиция

Ранее мы писали об убийстве в Днепропетровской области, где над подозреваемым в краже элитного автомобиля устроили жестокую расправу.

Также сообщалось об убийстве под Запорожьем, где пьяный сын после ссоры ударом вилки убил собственного отца.