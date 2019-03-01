Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Школьники отравились самодельными лизунами в Днепре

Сегодня, 23:03

Самодельные игрушки в школу принесла ученица четвертого класса, поделилась ими с друзьями

Школьники отравились самодельными лизунами в Днепре Днепр Самодельные игрушки в школу принесла ученица четвертого класса, поделилась ими с друзьями

Шесть днепровских школьников с симптомами отравления забрали в больницу прямо с уроков. Те медикам рассказали, что почувствовали в классе резкий неприятный запах. Корреспондентам "Сегодня" учительница сообщила: детей сразу вывела на улицу, но до этого они уже успели надышаться неизвестного вещества.

Самодельные игрушки в школу принесла ученица четвертого класса, поделилась ими с друзьями. Дети бросались во время перерыва, выдували из них пузыри. А уже на третьем уроке из-за сильного химический запаха стало плохо учительнице.

"Выяснила, что дети принесли в школу неизвестное вещество, которое они назвали лизун, от этого вещества шел неприятный запах. Очень резкий, очень специфический. Имел запах, подобный моющему средству", – рассказывает директор школы № 40 города Днепр Наталья Стороженко.

Детей сразу вывели на улицу. Там на ухудшение здоровья пожаловались еще две девочки и четверо парней. Их всех забрали в больницу.

"Дети жаловались на головную боль, у некоторых тошнота, слезоточивость", – рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии детской больницы Днепра №6 Владимир Дорошенко.

Уже через несколько часов школьников отправили домой под наблюдение педиатров. Говорить об отравлении никто из них не хочет. Отказываются и родители. Из чего именно четвероклассница изготовила опасные игрушки, теперь выясняют в полиции.

"Состава преступления в этом, конечно, нет. Однако, с родителями проведена беседа о недопущении в дальнейшем такого бесконтрольного изготовления игрушек, и то, что нести в школу такую ​​игрушку тоже опасно", – заверяет пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Беседу с родителями провели и в школе. Впрочем, их реакция учителей удивила.

"Они считают, что ничего сложного не произошло, что вещество имеет приятный запах. Поэтому можно это нести в школу", – говорит директор школы № 40 м. Днепр Наталья Стороженко.

Рецепты изготовления популярных среди детей лизунов легко найти в интернете. Все компоненты для них простые и доступные. Один из них за 25 грн продается в аптеке.

Процесс изготовления лизуна довольно интересен. Достаточно смешать клей ПВА и медицинский препарат. И уже через несколько минут можно получить вот такую ​​игрушку.

Впрочем, делать это химики советуют все же под присмотром взрослых. И не добавлять моющих средств и других компонентов с резким запахом.

Напомним, что во Львовской области дети отравились угарным газом в школе. Две 12-летние девочки были госпитализированы.

Ранее в Барышевском районе Киевской области после поездки в школьном автобусе, в котором сильно воняло горелой пластмассой, ученики попали в больницу с отравлением. Полиция Киевской области выясняет причины происшествия. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег отравление, школьники

Вы сейчас просматриваете новость " Школьники отравились самодельными лизунами в Днепре". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Прикарпатье дети снимают сериал о своей школьной жизни

27 февраля, 21:01

Дети сами придумывают сценарий, сами выступают режиссерами, актерами и операторами

Отравление самогоном в Индии: число жертв выросло до 140

24 февраля, 11:02

Около трех сотен потерпевших от контрафакта были госпитализированы, из них многие находятся в тяжелом состоянии

В дорогом ресторане Испании женщина отравилась грибами и умерла

22 февраля, 03:45

Женщина отмечала в ресторане RiFF в Валенсии день рождения мужа вместе со всей семьей

Лекарства или добавки: чему отдать предпочтение при отравлении?

21 февраля, 10:30

Современные аптеки напоминают супермаркеты, где у покупателя глаза разбегаются при выборе

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

В Одессе люди 20 лет не выходили из дома (фото)

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного

Названо имя "экс-министра ДНР", перешедшего на сторону Украины

В деле о ДТП с Зайцевой и Дроновым всплыла важная деталь

Готовят семейный склеп: в Крыму показали могилу сына Януковича

В Крыму признали серьезную проблему из-за Крымского моста
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

28 февраля, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

28 февраля, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали