Школьники отравились самодельными лизунами в Днепре

Самодельные игрушки в школу принесла ученица четвертого класса, поделилась ими с друзьями

Школьники отравились самодельными лизунами в Днепре 2019-03-01T23:03:00+02:00 Днепр Самодельные игрушки в школу принесла ученица четвертого класса, поделилась ими с друзьями

Шесть днепровских школьников с симптомами отравления забрали в больницу прямо с уроков. Те медикам рассказали, что почувствовали в классе резкий неприятный запах. Корреспондентам "Сегодня" учительница сообщила: детей сразу вывела на улицу, но до этого они уже успели надышаться неизвестного вещества.

Самодельные игрушки в школу принесла ученица четвертого класса, поделилась ими с друзьями. Дети бросались во время перерыва, выдували из них пузыри. А уже на третьем уроке из-за сильного химический запаха стало плохо учительнице.

"Выяснила, что дети принесли в школу неизвестное вещество, которое они назвали лизун, от этого вещества шел неприятный запах. Очень резкий, очень специфический. Имел запах, подобный моющему средству", – рассказывает директор школы № 40 города Днепр Наталья Стороженко.

Детей сразу вывели на улицу. Там на ухудшение здоровья пожаловались еще две девочки и четверо парней. Их всех забрали в больницу.

"Дети жаловались на головную боль, у некоторых тошнота, слезоточивость", – рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии детской больницы Днепра №6 Владимир Дорошенко.

Уже через несколько часов школьников отправили домой под наблюдение педиатров. Говорить об отравлении никто из них не хочет. Отказываются и родители. Из чего именно четвероклассница изготовила опасные игрушки, теперь выясняют в полиции.

"Состава преступления в этом, конечно, нет. Однако, с родителями проведена беседа о недопущении в дальнейшем такого бесконтрольного изготовления игрушек, и то, что нести в школу такую ​​игрушку тоже опасно", – заверяет пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Беседу с родителями провели и в школе. Впрочем, их реакция учителей удивила.

"Они считают, что ничего сложного не произошло, что вещество имеет приятный запах. Поэтому можно это нести в школу", – говорит директор школы № 40 м. Днепр Наталья Стороженко.

Рецепты изготовления популярных среди детей лизунов легко найти в интернете. Все компоненты для них простые и доступные. Один из них за 25 грн продается в аптеке.

Процесс изготовления лизуна довольно интересен. Достаточно смешать клей ПВА и медицинский препарат. И уже через несколько минут можно получить вот такую ​​игрушку.

Впрочем, делать это химики советуют все же под присмотром взрослых. И не добавлять моющих средств и других компонентов с резким запахом.

Напомним, что во Львовской области дети отравились угарным газом в школе. Две 12-летние девочки были госпитализированы.

Ранее в Барышевском районе Киевской области после поездки в школьном автобусе, в котором сильно воняло горелой пластмассой, ученики попали в больницу с отравлением. Полиция Киевской области выясняет причины происшествия.

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