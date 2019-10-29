Школьники в Днепропетровской области зарабатывают тысячи гривен на отходах

В школе поселка Слобожанское уже выручили 30 тысяч гривен за сданное вторсырье

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Школьники из поселка Слобожанское Днепропетровской области зарабатывают на сборе отходов.

Использованные бутылки, старые газеты и даже металлолом из дому несут ученики и учителя. И так уже два года. Говорят: сначала хотели просто заботиться об окружающей среде. А потом поняли — хлам может быть прибыльным. "Сегодня" побывали в школе и поинтересовались, куда тратят заработанное.

Куча пакетов с использованными бутылками "Сегодня" увидели лежащими прямо посреди школьного вестибюля. Их принесли ученики, чтобы потом вместе отсортировать.

Крышечки и этикетки снимают и раскладывают в отдельные пакеты – их переделать не получится. Бутылки же тщательно сжимают и упаковывают в мешки.

Так собирают все, что годится на переработку.

"Учителя ходят по классам, мы ходим, просим принести детей бутылки, пакеты. В некоторых классах стоят бумажные контейнеры, куда можно кинуть бумагу, стекло, железо", – говорит ученик школы Дмитрий Санжаковский.

А началось все два года назад, с ученика Никиты Сиридюка. Свой эко-проект по раздельному сбору мусора по всему поселку он защищал перед учеными. Впрочем, неудачно. А вот местные чиновники идею полюбили.

"Выделили средства на него, общая стоимость этого проекта составила 800 тыс. гривен. Если сейчас проедете, посмотрите – у каждого дома стоят контейнеры для пластиковых и стеклянных отходов", – говорит школьник Никита Сиридюк.

В школе же решили: чтобы мусор сортировали все жители, сначала следует приучить к этому учеников.

"Дети являются носителями этой информации. Они принесут это в свою семью. Семья расскажет соседям. Но мы видим конечный результат", – говорит руководитель школьного эко-кружка Валентина Половец.

Вторсырья собирали столько, что иногда вывозили грузовиками.

На мусоре уже заработали более 30 тысяч гривен. За эти деньги купили форму для школьного эко-кружка. Сейчас озеленяют двор школы.

Весной здесь расцветут тюльпаны, нарциссы и крокусы. Их уже высадили.

А зимой цветы будут расти в оранжерее. По проекту детей и учителей ее уже обустроили в помещении школы.

"Сейчас мы будем зарабатывать деньги, и оранжерею эту наполнять. С тем, чтобы у нас была еще одна визитная карточка нашей школы", – говорит директор школы Светлана Голендяева.

Зарабатывать на отходах теперь учат и жителей поселка. Раздают листовки и плакаты. А для малышей устраивают эко-квесты, чтобы они знали о пользе от сортировки.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Отметим, что борьба с мусором в Украине набирает обороты. За уборку украинцы уже получают подарки. Проводятся экочелленджи за вознаграждение, открываются сортировочные мини-станции, где за хлам насчитывают баллы, которыми можно рассчитаться в магазине.

Обменять хлам на деньги можно, в частности, в Киеве. У многих горожан дома появилось несколько контейнеров, в которые отдельно выбрасываются бумага, пластик, стекло и металл. Скопившееся вторсырье можно отправить на станции приема либо оставить в специальных контейнерах.

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