Штаб Рината Ахметова помог супругам Ткаля создать детский дом семейного типа

Сегодня, 01:32

Мечту о собственном детском доме семейного типа супруги Ткаля осуществили, когда повзрослели их сыновья


Гуманитарный Штаб Рината Ахметова помог супругам Ткаля создать детский дом семейного типа.

Мечту о собственном детском доме семейного типа супруги Ткаля осуществили, когда повзрослели их сыновья. Каждый год они забирали в свою семью из интернатов по несколько ребят. Вместе создают уют и учат воспитанников адаптироваться ко взрослой жизни.

Владимир и Валентина – юридически воспитатели, а фактически – заботливые родители.
История этого детского дома семейного типа началась 7 лет назад. Когда родные дети выросли, супруги решили взять на воспитание сирот из интернатов.

Трехэтажный дом помог купить родной сын супругов. Но обустроить 500 квадратных метров оказалось не по силам. Пять лет назад им помогли благотворители.

"Мы очень благодарим Рината Леонидовича за то, что он поддержал нас и помог нам создать этот весь уют для детей. Без его помощи, конечно, этого всего бы не было", – сказал Владимир Ткаля, папа-воспитатель.

В бывшем офисном здании сделали перепланировку, оборудовали душевые, провели газ.

"Слова благодарности Ринату Ахметову у нас я не знаю не соизмеримы ни с чем... Это была не просто материальная поддержка это была еще поддержка, такая, чисто человеческая", – говорит Валентина Ткаля мама-воспитатель.

Пространства хватает всем. Есть даже комната, где можно побыть в одиночестве. Валентина почти каждый день читает новости на портале усыновления sirotstvy.net, созданном Фондом Рината Ахметова.

В этом году в детском доме семейного типа Ткаля шестеро выпускников. Поддерживать и помогать повзрослевшим детям супруги готовы и дальше.

Ранее сообщалось, что стартовал новый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса".

Также сообщалось, что в мае бригады мобильной выдачи Штаба Рината Ахметова доставят помощь для 30 населенных пунктов "серой зоны"
видео, Гуманитарный штаб помощи жителям Донбасса, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, штаб Рината Ахметова

Вы сейчас просматриваете новость "Штаб Рината Ахметова помог супругам Ткаля создать детский дом семейного типа". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Ринат Ахметов. Фото ФК "Шахтер"

Ринат Ахметов: "Я являюсь большим противником грязных футбольных технологий"

Вчера, 09:48

Призидент "Шахтера" - об отношениях с Игорем Суркисом, скандальной истории с "Вересом" и высказываниях тренера "Зари"

Донбасс

Штаб Рината Ахметова помогает семье Михалевых из Бахмутки

20 Мая, 00:23

Отец семейства спас сына из-под перекрестного огня боевиков
Загрузка...

Днепр

Фото: fdu.org.ua

Лица мирных и истории о героизме и боли: в Павлограде открылась уникальная выставка Гуманитарного штаба

18 Мая, 18:09

Экспозиция рассказывает о деятельности самой крупной гуманитарной миссии в Украине

Донбасс

Мирный отдых для детей Донбасса: начался прием заявок

15 Мая, 16:10

500 донецких школьников, переживших ужасы войны, отдохнут по программе Штаба Рината Ахметова в лагере Святогорска

Донбасс

Фото: fdu.org.ua

Спасение раненых детей: как получить помощь

17 Мая, 16:00

Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог в лечении девятилетнего Саши из Красногоровки

Донбасс

Стартовал новый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса"

15 Мая, 10:35

Проект направлен на реабилитацию и оздоровление детей из прифронтовой зоны

Донбасс

В Жованке обстреляли участок, где выдавали продуктовые наборы Гуманитарного штаба Рината Ахметова

12 Мая, 10:15

Бригады мобильной выдачи доставляли наборы выживания мирным жителям трех населенных пунктов

Роман Рубченко

Гуманитарный штаб: путь ради людей вопреки обстоятельствам

14 Мая, 19:19

Донбасс

Штаб Рината Ахметова помогает жителям "серой зоны"

7 Мая, 02:45

Четвертый год  население прифронтовой и серой зон   на грани выживания

Украина

Жизнь 12-летнего Влада изменилась к лучшему: как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"

4 Мая, 10:48

Штаб Рината Ахметова уже помог 40 детям с диагнозом "порок сердца"
Загрузка...