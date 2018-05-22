Гуманитарный Штаб Рината Ахметова помог супругам Ткаля создать детский дом семейного типа.

Мечту о собственном детском доме семейного типа супруги Ткаля осуществили, когда повзрослели их сыновья. Каждый год они забирали в свою семью из интернатов по несколько ребят. Вместе создают уют и учат воспитанников адаптироваться ко взрослой жизни.

Владимир и Валентина – юридически воспитатели, а фактически – заботливые родители.

История этого детского дома семейного типа началась 7 лет назад. Когда родные дети выросли, супруги решили взять на воспитание сирот из интернатов.

Трехэтажный дом помог купить родной сын супругов. Но обустроить 500 квадратных метров оказалось не по силам. Пять лет назад им помогли благотворители.

"Мы очень благодарим Рината Леонидовича за то, что он поддержал нас и помог нам создать этот весь уют для детей. Без его помощи, конечно, этого всего бы не было", – сказал Владимир Ткаля, папа-воспитатель.

В бывшем офисном здании сделали перепланировку, оборудовали душевые, провели газ.

"Слова благодарности Ринату Ахметову у нас я не знаю не соизмеримы ни с чем... Это была не просто материальная поддержка это была еще поддержка, такая, чисто человеческая", – говорит Валентина Ткаля мама-воспитатель.

Пространства хватает всем. Есть даже комната, где можно побыть в одиночестве. Валентина почти каждый день читает новости на портале усыновления sirotstvy.net, созданном Фондом Рината Ахметова.

В этом году в детском доме семейного типа Ткаля шестеро выпускников. Поддерживать и помогать повзрослевшим детям супруги готовы и дальше.

Ранее сообщалось, что стартовал новый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса".

Также сообщалось, что в мае бригады мобильной выдачи Штаба Рината Ахметова доставят помощь для 30 населенных пунктов "серой зоны"