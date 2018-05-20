"Сидели и никого не трогали": в Днепре произошла массовая драка молодежи

Сегодня, 15:46

Предположительно, драка произошла на почкве межнациональной розни

Фото: dp.informator.ua/
Фото: dp.informator.ua/

В Днепре, где ранее произошла стычка между патрульными и представителями общественной организации, сегодня, 20 мая, рано утром на набережной возле одной из гостиниц произошла массовая драка двух десятков молодых людей. Разнимать толпу приехали 10 экипажей патрульных. Об этом сообщает "Информатор".

"В драке участвовали около 20 человек. Это были клиенты заведения "1001 ночь", – отмечено в сообщении.

От полученных во время драки травм некоторые из участников конфликта теряли сознание. Поэтому понадобилась скорая медицинская помощь. Некоторые из участников получили тяжкие телесные повреждения.

В драке участвовала только молодежь – примерный возраст участников конфликта от 18 до 25 лет. Патрульные задержали самых .буйных участников драки.

Что стало причиной конфликта, на данный момент не известно, поскольку стороны рассказывают противоречащие версии развития событий.

"Участник драки рассказал, что после клуба они сидели на набережной и никого не трогали. К ним подошли неизвестные кавказской наружности и начали провоцировать, мол, те оскорбили их по признаку национальной принадлежности. Сами ребята кавказской наружности сказали, что их начали оскорблять и вообще налетели толпой именно на них", – отмечено в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киевском районе Одессы произошла массовая драка с участием сотрудников охранных агентств, применивших оружие.

В ночь на 12 мая в историческом центре Киева – на Подоле – произошла массовая драка, в которой принимали участие около 20 человек.
днепр, молодежь, массовая драка

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