Сидели прямо на дороге: в Днепре мужчина избил и выгнал из дома женщину с ребенком

Полицейские спасли жертв домашнего насилия

В Днепре полицейские спасли жертв домашнего насилия. По пути на вызов копы обнаружили на проспекте Героев женщину с ребенком, которые сидели прямо на дороге. Как выяснилось, дама с сожителем были в гостях, где повздорили. Мужчина избил женщину и выгнал из дома.

"Стражи порядка нашли нарушителя, задержали его и доставили в Соборное отделение полиции. Там составили протокол по ст. 173-2 Кодекса об админправонарушениях ("Совершение домашнего насилия"). Женщина также написала заявление по поводу действий мужчины", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

Напомним, в Украине вступил в силу Закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". Наказание за совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов либо арест на срок до 6 месяцев. Также предусматривается и ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет. При этом будут действовать запреты звонков, переписки с потерпевшим лицом, приближение на определенное расстояние.

Также сообщалось, что в Украине будет создан Единый государственный реестр случаев домашнего насилия.

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