Ситуация критическая. В больницах Днепра не осталось мест для больных COVID-19

В Днепре, где недавно вспыхнул масштабный пожар в жилом комплексе, переполнена реанимация ковид-отделения областной больницы им. Мечникова. Больных вынуждены размещать в коридорах.
Об этом сообщает УНИАН.
Критическая ситуация
"Сегодня мы принимаем очень тяжелых пациентов со всей области. К сожалению, ковид-отделение старого хирургического корпуса, которое рассчитано на 130 коек, переполнено. В реанимации – 28 крайне тяжелых пациентов, 5 пациентов сейчас размещены в коридоре. Мы предоставляем им необходимую помощь по стандартам лечения COVID-19. Каждый человек должен находиться в нормальных человеческих условиях, но мы не можем больше расширить реанимацию, которая изначально была рассчитана на 12 коек, потом на 18, а сейчас здесь около 30 пациентов", — отметил главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко.
Еще все впереди
Как рассказал главный врач, самая сложная ситуация еще впереди. С Днепропетровским областным советом принято решение об открытии дополнительного ковидного отделения на 70 мест, чтобы разгрузить основное отделение больницы. В нем 2-х и 4-местные палаты, а каждая кровать оснащена кислородным концентратором и всем необходимым.
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Кого госпитализируют?
Сергей Рыженко отметил, что возраст госпитализированных во время новой волны заболевания значительно помолодел. Это люди 1982, 1985, 1992 годов рождения, которые не вакцинированы против COVID-19.
Превышение нормы
За минувшие сутки в Днепропетровской области подтвердили 765 новых случаев коронавируса. По статистике областного департамента здравоохранения, в регионе сегодня число госпитализаций и коэффициент выявления инфицированных превысили норму. Если такая ситуация будет держаться следующие три дня, то Днепропетровская область перейдет в "красную зону" карантина.
"Сейчас показатели уже превысили весеннюю статистику. Многих доставляют в больницы с серьезными осложнениями. 90% госпитализированных не вакцинированы", — сообщили в департаменте.
Ситуация в Запорожье
В Запорожской областной инфекционной больнице больными COVID-19 заполнены практически все койки. На сегодня загруженность больницы составляет 98-99%. Она рассчитана на 170 коек.
По словам руководителя инфекционной больницы, самая глобальная проблема — это нехватка медицинского персонала.
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