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Ситуация критическая. В больницах Днепра не осталось мест для больных COVID-19

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
11 октября, 21:50
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В городе вынуждены открыть дополнительное отделение для больных коронавирусом
Преимущественно в больницу попадают люди, которые не вакцинированы против коронавируса/Коллаж: Сегодня
Преимущественно в больницу попадают люди, которые не вакцинированы против коронавируса/Коллаж: Сегодня

В Днепре, где недавно вспыхнул масштабный пожар в жилом комплексе, переполнена реанимация ковид-отделения областной больницы им. Мечникова. Больных вынуждены размещать в коридорах.

Об этом сообщает УНИАН.

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Критическая ситуация

"Сегодня мы принимаем очень тяжелых пациентов со всей области. К сожалению, ковид-отделение старого хирургического корпуса, которое рассчитано на 130 коек, переполнено. В реанимации – 28 крайне тяжелых пациентов, 5 пациентов сейчас размещены в коридоре. Мы предоставляем им необходимую помощь по стандартам лечения COVID-19. Каждый человек должен находиться в нормальных человеческих условиях, но мы не можем больше расширить реанимацию, которая изначально была рассчитана на 12 коек, потом на 18, а сейчас здесь около 30 пациентов", — отметил главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко.

Еще все впереди

Как рассказал главный врач, самая сложная ситуация еще впереди. С Днепропетровским областным советом принято решение об открытии дополнительного ковидного отделения на 70 мест, чтобы разгрузить основное отделение больницы. В нем 2-х и 4-местные палаты, а каждая кровать оснащена кислородным концентратором и всем необходимым.

Кого госпитализируют?

Сергей Рыженко отметил, что возраст госпитализированных во время новой волны заболевания значительно помолодел. Это люди 1982, 1985, 1992 годов рождения, которые не вакцинированы против COVID-19.

Превышение нормы

За минувшие сутки в Днепропетровской области подтвердили 765 новых случаев коронавируса. По статистике областного департамента здравоохранения, в регионе сегодня число госпитализаций и коэффициент выявления инфицированных превысили норму. Если такая ситуация будет держаться следующие три дня, то Днепропетровская область перейдет в "красную зону" карантина.

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"Сейчас показатели уже превысили весеннюю статистику. Многих доставляют в больницы с серьезными осложнениями. 90% госпитализированных не вакцинированы", — сообщили в департаменте.

Ситуация в Запорожье

В Запорожской областной инфекционной больнице больными COVID-19 заполнены практически все койки. На сегодня загруженность больницы составляет 98-99%. Она рассчитана на 170 коек.

По словам руководителя инфекционной больницы, самая глобальная проблема — это нехватка медицинского персонала.

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